Le débrief du jour: Un nouveau Codeco | Malaise à l’audience | Manifestation des agriculteurs

L’annonce d’un nouveau Codeco, le projet de décret fiscal de retour au Parlement ce vendredi, la mère de Théo Hayez victime d’un malaise à l’audience relative à la révision complète de l’enquête de police sur la disparition de son fils, la manifestation des agriculteurs à Namur et la mort du cofondateur de Bronski Beat, Steve Bronski: voici ce qu’il faut retenir de l’actualité de ce jeudi 9 décembre.

1. Covid: un nouveau Codeco le 22 décembre 2021

L’évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique sera examinée le 22 décembre 2021 lors d’un nouveau Comité de concertation. Il prendra de nouvelles mesures contre l’épidémie de Covid-19.

Ce jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a aussi mis à jour la couleur des pays sur la "carte Covid". Le rouge foncé est de plus en plus présent en France par rapport à la semaine passée. Pas de changement en Belgique.

Et puis, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré que la plupart des cas du variant Omicron du Covid-19 dans l’Union européenne semblaient être "légers".

2. Le projet de décret fiscal fera son retour au Parlement

Le gouvernement wallon s’annonçait délicat, ce matin. Le premier point abordé était celui du projet fiscal "Impôt plus juste" de Jean-Luc Crucke. Une décision a pu être prise: le texte est remis à l’ordre du jour du Parlement wallon ce vendredi.

3. La mère de Théo Hayez victime d’un malaise, l’audience sur l’enquête ajournée

L’audience relative à la révision complète de l’enquête de police sur la disparition du jeune Belge disparu en Australie a été ajournée, la mère de Théo Hayez ayant été victime d’un malaise.

4. Avec la nouvelle PAC, les agriculteurs voient vert

Une semaine seulement après avoir déplacé ses tracteurs à Namur, la fédération Wallonne de L’Agriculture (FWA) était déjà de retour ce jeudi sous les fenêtres du gouvernement wallon.

5. Mort du cofondateur de Bronski Beat, Steve Bronski

Le cofondateur du groupe britannique Bronski Beat, Steve Bronski, qui marqué les années 1980 avec des tubes comme "Smalltown Boy" ou "Why?", est mort à l’âge de 61 ans, a annoncé ce jeudi l’ex-chanteur du groupe Jimmy Sommerville.