Plan de relance: "On ne peut pas gâcher cette dernière opportunité"

L’Union wallonne des entreprises a vivement critiqué le plan de relance. Mais elle l’assure, il n’y a pas de malaise avec le gouvernement.

"L’Union wallonne des entreprises a porté un regard critique sur le plan de relance proposé par le gouvernement. Ce plan est pourtant l’une des pièces cardinales de la sortie de crise", a répété le patron des patrons wallons, Olivier de Wasseige, ce jeudi, lors du point conjoncturel de l’Union wallonne des entreprises.

Petit rappel des faits: il y a un peu plus d’une semaine, Olivier de Wasseige et Jean-François Tamellini (FGTB) taclaient le plan de relance wallon en raison de son manque de vision stratégique. Saupoudrage, investissements peu rentables: le plan en a clairement pris pour son grade.

Face aux critiques, le ministre-président Elio Di Rupo (PS) a répondu, lors d’une interpellation au parlement, que l’Union wallonne et la FGTB n’avaient qu’à venir avec des propositions, un budget et un planning.

Y aurait-il un malaise entre les patrons et le gouvernement? "Les contacts ne sont absolument pas rompus avec le gouvernement et le cabinet d’Elio Di Rupo, que du contraire, assurait hier Olivier de Wasseige. Elio Di Rupo a suggéré que nous venions avec des propositions. Et nous réfléchissons, pour l’instant, à la manière dont nous allons travailler."

L’UWE avancera-t-elle avec la FGTB et les autres partenaires sociaux ? "C’est en réflexion. Il faut un peu de temps pour répondre à la demande du ministre-président, on ne peut pas y répondre en deux jours si on veut le faire correctement."

Des projets peu rentables

S’il n’y a pas de froid avec le gouvernement, l’administrateur délégué de l’UWE a tout de même de nouveau insisté sur les faiblesses du plan de relance. "Ce plan, c’est une opportunité unique. Combien de fois aurons-nous de nouveau une manne de 7,5 milliards pour permettre à la Wallonie d’avancer ? On a aujourd’hui la possibilité de résorber une partie de notre retard et de se réaligner en matière de politique industrielle, de taux d’activité, de transition environnementale. "

Or, Olivier de Wasseige estime que le plan manque cruellement de projets structurants, "qui peuvent avoir un effet multiplicateur".

A l’inverse, ce plan intègre notamment une partie de la Déclaration de politique régionale (DPR), soit des mesures qui ne sont précisément pas rentables. "Certains projets sont intéressants, mais il n’y en a pas assez. Or, on ne peut pas gâcher cette dernière opportunité. Le focus doit être mis sur la relance."

Au-delà des mesures mises sur la table, l’UWE souhaite également être plus impliquée, "en co-construction" dans la réalisation des différents projets. "Notre question étant: comment les partenaires sociaux peuvent-ils être impliqués dans l’opérationnalisation de ce plan? Nous espérons, et nous en sommes d’ailleurs convaincus, que nous pourrons discuter de ce point avec le gouvernement."

Une nouvelle rencontre avec Elio Di Rupo serait prévue début 2022.