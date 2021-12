DSM, où John Degenkolb est de retour, veut développer ses groupes pour le sprint et le général

L’équipe cycliste DSM, qui évoluera la saison prochaine sous licence néerlandaise et non plus sous licence allemande, se concentrera en 2022 sur le développement d’un train pour le sprint et d’un groupe pour le classement général à long terme.

Rudi Keema, l’entraîneur principal de la formation, l’a expliqué jeudi à l’occasion de la présentation de l’équipe. Avec les départs de Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) et d’Ilan van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl), Henri Vandenabeele, 21 ans, est désormais le seul Belge de l’équipe.

"Nous avons ajouté une sélection de talents dans le train du sprint avec l’objectif de le développer au plus haut niveau pour les courses par étapes du WorldTour et nous avons une sélection de potentiels coureurs de classement général prometteurs dans l’équipe, qui continueront également à soutenir les coureurs les plus expérimentés dans cette discipline", a expliqué Keema. "En dehors de ces deux piliers, l’équipe disputera les classiques avec des tactiques variées dans le final, tandis que nous diviserons et aborderons les trois Grands Tours selon les objectifs d’équipe suivants: un pour les ambitions au général, un pour les courses offensives et les sprints et un axé sur le développement de nos talents du général et du sprint."

DSM compte dans son effectif douze coureurs passés par son équipe de développement. Parmi eux, Henri Vandenabeele, troisième du dernier Tour d’Italie U23. "Le programme de développement continuera à amener les meilleurs jeunes talents jusqu’à l’échelon le plus élevé de notre sport, en mettant en place ces bases si importantes pour les jeunes coureurs dans leurs premières années de formation", a indiqué Keema.

La principale recrue de DSM se nomme John Degenkolb, de retour après trois ans chez Trek-Segafredo et les deux dernières saisons chez Lotto Soudal. "Les victoires sont l’objectif premier dans le sport, c’est ce que nous voulons en tant qu’équipe", a indiqué le coureur allemand de 32 ans. "Ce qui est important pour moi, c’est de combiner la transmission de l’expérience sans négliger de gagner ces courses. Durant son premier passage, entre 2012 et 2016, l’Allemand avait connu la période la plus faste de sa carrière, avec des victoires à Paris-Roubaix, Milan-Sanremo, Gand-Wevelgem, sur la Vuelta (10 étapes) et le Giro.

En 2021, la formation DSM avait décroché huit victoires, dont trois sur la Vuelta, avec Michael Storer (deux succès), qui avait également ramené le meilleur grimpeur, et Romain Bardet.