Carte Covid: la situation se dégrade en France, statu quo en Belgique

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a mis à jour la couleur des pays sur la "carte Covid". Le rouge foncé est de plus en plus présent en France par rapport à la semaine passée. Pas de changement en Belgique.

Chaque jeudi, l’ECDC met à jour le code couleur des régions d’Europe en fonction de différents critères liés à la contagion du coronavirus.

Cette semaine encore, le rouge est présent sur la plupart du territoire européen.

Chez nous, la situation ne bouge pas: Wallonie, Flandre et Bruxelles s’affichent en rouge foncé.

Cela signifie que l’ensemble du pays présente un très haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 500 cas pour 100.000 habitants). 16.718 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour entre le 29 novembre et le 5 décembre.

Chez nos voisins

Chez nos voisins, le rouge foncé est toujours aussi présent en Allemagne ainsi qu’aux Pays-Bas et au Luxembourg. En France, la situation s’est dégradée cette dernière semaine: la presque totalité du pays est passée au rouge foncé. Seules les régions du Centre Val de Loire, la Normandie et la Bretagne restent au rouge.

Ailleurs en Europe

Dans le reste de l’Europe, le rouge est presque omniprésent. Même si la situation s’est quelque peu dégradée dans certaines régions, l’Italie reste toutefois le pays le plus épargné. Sicile, Sardaigne, Ombrie et Pouilles sont à l’orange. Même situation à Madrid, en Cantabrie (Espagne), en Estrémadure (Espagne) et dans deux régions roumaines.

On notera enfin quelques améliorations sur certaines îles comme les Açores, les Canaries ou encore la Guyane.

Faites glisser le curseur pour voir l’évolution: vers la gauche, la situation du 9 décembre et vers la droite, la situation du 2 décembre.

Code couleur de l’ECDC: comme ça se passe? C’est sur base des données et des critères de l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qu’un code couleur est attribué aux pays européens ainsi qu’aux différentes régions qui les composent. Code couleur rouge foncé: régions ou pays où les individus sont à très haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 500 cas pour 100.000 habitants). Code couleur rouge: régions ou pays où les individus sont à haut risque d’infection (taux de notification à 14 jours est supérieur à 75 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité du test est égal ou supérieur à 4% OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 200 et 500 cas pour 100.000 habitants). Code couleur orange: régions ou pays où un risque modérément accru d’infection a été identifié (le taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants mais que le taux de positivité du test est de 4% ou plus OU si le taux de notification à 14 jours est compris entre 75 et 200 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité du test est inférieur à 4%). Code couleur vert: régions ou pays pour lesquels un faible risque d’infection a été établi (taux de notification à 14 jours est inférieur à 50 cas pour 100.000 habitants et le taux de positivité du test inférieur à 4% OU taux de notification à 14 jours est inférieur à 75 cas pour 100.000 habitants et que le taux de positivité est inférieur à 1%). En fonction de ces couleurs, les autorités belges prennent des mesures que les Belges doivent suivre (tests, quarantaine…).

Les conseils des autorités pendant les vacances – Si vous êtes en groupe, retrouvez-vous à l’extérieur dans la mesure du possible; – Gardez certaines distances si vous n’êtes pas encore vacciné; – Limitez vos contacts à un groupe proche; – Lorsque vous voyagez, respectez les règles sanitaires qui sont d’application en Belgique; – Évitez de vous retrouver à l’intérieur en grands groupes dans des discothèques et faites la fête à l’extérieur; – Si vous avez des symptômes, gardez cette notion de vous faire tester via des tests PCR; – Même s’ils ne sont pas parfaits, les tests rapides peuvent être une solution pour diminuer le risque de transmission; – Et enfin, faites vous vacciner: c’est le meilleur barrage contre le virus.