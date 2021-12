F1: Abou Dhabi, théâtre de l’épilogue du duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen

Le dénouement de la saison 2021 de Formule 1 sera connu dimanche à l’issue du dernier Grand Prix de la saison sur le circuit de Yas Marina à Abou Dhabi. À égalité de points avant cet ultime rendez-vous, Lewis Hamilton (Mercedes) et Max Verstappen (Red Bull) vont se livrer un dernier duel pour la couronne mondiale.

Hamilton, 36 ans, a le vent en poupe ces dernières semaines avec trois victoires sur les trois derniers Grand Prix au volant d’une Mercedes qui a retrouvé toute sa puissance. Le Britannique a l’occasion de pouvoir écrire une nouvelle ligne d’histoire en remportant un huitième titre mondial. Ce qui ferait de lui le pilote le plus titré devant Michael Schumacher. Un nouveau record pour Hamilton qui detient déjà le plus grand nombre de victoires (103), de pole positions (103) et de podiums (181).

Verstappen, 24 ans, peut lui remporter son tout premier titre de champion du monde, lui qui dispute déjà sa septième saison en F1. Il deviendrait aussi le premier Néerlandais à être champion du monde de la discipline. Né à Hasselt d’une maman belge, ‘Mad Max’ peut aussi mettre fin à l’hégémonie de Mercedes qui a remporté tous les titres mondiaux depuis 2014.

Pour la trentième fois depuis la création du championnat en 1950, le titre se décide lors de l’ultime course. Mais c’est la deuxième fois seulement, après 1974, que les deux derniers rivaux se présentent à égalité de points, 369,5 précisément après 21 Grands Prix. Si Verstappen et Hamilton sont toujours à égalité après ce dernier Grand Prix, le Néerlandais sera sacré car il a remporté plus de Grand Prix (9) qu’Hamilton (8).

Ces dernières semaines, la tension est également montée d’un cran sur la piste entre les deux pilotes avec notamment un accrochage dimanche dernier au Grand Prix d’Arabie saoudite pour lequel Verstappen avait été sanctionné.

"Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal mais les commissaires de course ont jugé que je méritais une pénalité", a précisé Verstappen jeudi en conférence de presse. "Je ne suis pas d’accord car d’autres coureurs font la même chose mais s’en sortent toujours. Il est clair que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde."

Le titre des constructeurs sera aussi attribué dimanche. Mercedes est favorite avec 28 points d’avance et un maximum de 44 encore disponibles. Mais, en cas d’égalité parfaite, Red Bull l’emporterait au nombre de victoires, mettant fin au long règne de sa rivale, entamé également en 2014.

Chez les pilotes, le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) et le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull), lieutenants d’Hamilton et Verstappen, sont assurés de finir logiquement troisième et quatrième.

La lutte pour la cinquième place est en revanche ouverte entre le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), le Britannique Lando Norris (McLaren) et l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), que 8,5 points séparent.

Enfin, la F1 fait ses adieux ce week-end au Finlandais Kimi Räikkönen, qui prend sa retraite à 42 ans, après 19 saisons et un titre mondial chez Ferrari (2007).