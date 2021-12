Leuze: "La P’tite Radio" se fera entendre le mois prochain

Après des mois de travail, Alain Baix lancera, à la mi-janvier 2022, une webradio qui fera la part belle aux infos culturelles et associatives de la région leuzoise.

Le compte à rebours est lancé pour "La P’tite Radio", la première webradio qui verra le jour sur le territoire leuzois. À un mois des premières diffusions, prévues à la mi-janvier, c’est un peu l’effervescence qui règne au 2e étage du centre d’affaires Dujardin.

Aux commandes de "La P’tite Radio", Alain Baix a pu concrétiser ce beau projet, en gestation depuis plusieurs mois, grâce au soutien (pas uniquement financier) du centre culturel de Leuze. C’est en effet dans les locaux de l’institution que le studio est hébergé.

"On s’est associé à ce projet de radio associative et non commerciale car c’est un super outil culturel, d’éducation permanente et qui met aussi en vitrine nos activités. À plus long terme, cette webradio pourrait servir de tremplin pour la création d’ateliers artistiques, radiophoniques, impliquant par exemple des groupes d’étudiants", explique Katheline Toumpsin, la directrice du centre culturel.

Que de l’info locale et régionale!

Entre l’habillage d’antenne, la réalisation des jingles, les premiers tests en direct, les projets d’émissions, de chroniques…, le travail ne manque par pour Alain Baix, webdesigner/infographiste de profession.

Mais cela n’effraie pas le citoyen de Chapelle-à-Oie, âgé de 54 ans, qui baigne dans le milieu radiophonique depuis son adolescence.

"C’est une longue histoire, sourit Alain Baix. J’ai commencé à faire de la radio à 14 ans à Radio Mastelle (Ath) avant de passer derrière le micro à Radio Contact Ath ou encore NRJ Péruwelz. Au départ, cette radio devait se développer à Ath mais le projet, porté par un copain, n’a pas été soutenu. Lorsqu’il a émis l’idée de créer un média local de ce type sur Leuze, j’ai emboîté le pas."

«L’esprit des radios libres»

"La P’tite Radio" revêtira une dimension participative et citoyenne. À côté de la programmation musicale, très variée, elle sera surtout orientée vers la vie culturelle, associative, ainsi que les informations locales et des entités voisines.

"On ne veut pas être autocentré sur Leuze. Au niveau des collaborations, nous envisageons de contacter les centres culturels voisins pour voir si cela les intéresse de partager du contenu (annonces d’ateliers, spectacles, etc.)", précise le concepteur, qui a pu alléger l’investissement en rachetant une bonne partie du matériel à une ancienne radio.

Plusieurs types de diffusion seront proposés (émissions en direct, enregistrées, podcasts…) via l’hébergeur de la radio, dont le site sera communiqué prochainement. Sport, voyage, cuisine, cinéma…, une kyrielle de thématiques seront abordées par des chroniqueurs et animateurs passionnés.

"L’idée est de reproduire l’esprit des radios libres comme dans les années 80. On ne veut pas s’enfermer dans un carcan mais plutôt privilégier la diversité des sujets. L’objectif étant de toucher un large public. Les seules choses dont on refusera de parler, c’est de ségrégation et de politique. On tient à rester neutre. Il ne sera donc pas question de venir nous voir en période électorale pour organiser un débat", affirme Alain Baix.

La parole aussi aux citoyens

Le mois prochain, "La P’tite Radio" sera disponible en streaming sur internet ou via une application sur votre smartphone ou votre tablette.

Des démarches sont en cours afin d’étoffer l’équipe chargée d’alimenter le contenu de la webradio. "Il ne faut pas avoir une expérience radio pour nous rejoindre. Nous sommes ouverts aux citoyens qui ont envie de partager leur passion, ainsi qu’aux acteurs de la région leuzoise (artistes, producteurs et artisans, institutions culturelles…)." Avis aux amateurs!

Plus d’infos sur la page Facebook de «La P’tite Radio»; 069/66.24.67 ou par courriel à info@laptiteradio.be