Barbara Broccoli, productrice de James Bond, lève un coin du voile sur le futur de 007

La productrice Barbara Broccoli vient d’affirmer que le prochain James Bond sera bel et bien un homme.

Coproductrice des dernières adaptations cinématographiques de la série des James Bond, Barbara Broccoli est la fille du producteur Albert R. Broccoli qui a produit les seize premières adaptations cinématographiques de la série James Bond avec la société EON Productions. Selon la présidente d’Universal, c’est Barbara Broccoli qui a "fait entrer le personnage et la franchise dans l’ère moderne sans compromettre ce qui est divertissant dans un film de Bondet a très discrètement supprimé certaines des choses les moins inclusives qui étaient acceptables dans les années 70".

C’est à elle aussi qu’on doit l’arrivée de Daniel Craig à qui elle a accepté de partager la co-production.

Les déclarations de Barbara Broccoli ont donc un certain poids concernant le futur du plus célèbre agent secret. Dans le cadre d’un long portrait dressé par le Hollywood Reporter, la productrice affirme que 007 ne pourrait être une femme: ""Je crois qu’il faut créer des personnages pour les femmes et pas seulement que les femmes jouent des rôles d’hommes. Je ne pense pas qu’il y ait assez de grands rôles pour les femmes, et c’est très important pour moi que nous fassions des films pour les femmes sur les femmes."

James Bond devrait être un citoyen de sa majesté. Par contre, Barbara Broccoli laisse la porte ouverte : "Il devrait être britannique, donc les Britanniques peuvent être de n’importe quelle [ethnicité ou race]."