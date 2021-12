L’exposition "Inside Dali" s’installe pour la première fois en Belgique

Les visiteurs de l’exposition seront amenés à redécouvrir la vie et la carrière de l’un des plus importants artistes du XXe siècle Inside Dali

L’église Saint-Nicolas de Gand accueillera, à partir du 17 décembre et pour la première fois en Belgique, l’exposition "Inside Dali" dédiée à Salvador Dali (1904-1989).

Souvent perçu comme un personnage excentrique aux moustaches flamboyantes, il sera mis en lumière ici par le biais d’un voyage multimédia entre rêve numérique et réalité, mais aussi onirique aux frontières de l’imaginaire et du réel et programmé par l’agence de conception "Tempora".

Les visiteurs de l’exposition seront amenés à redécouvrir la vie et la carrière de l’un des plus importants artistes du XXe siècle. Le projet mélange prouesse technologique, imagerie, objets réels, illusions ainsi que de multiples références à l’univers très personnel du "génie du Surréalisme".

Le point fort de l’exposition, réalisée avec le soutien scientifique de la Fondation Gala-Salvador Dali, se situe au cœur de celle-ci, à savoir: un important espace multimédia à 360° et d’une hauteur de 14 mètres permettant une immersion de quelque 35 minutes dans cet univers si particulier suscité par cet artiste hors du commun.

"Inside Dali" est accessible au public tous les jours, pendant les vacances scolaires ainsi que les jours fériés, de 10h00 à 18h00. En dehors de cette période, l’exposition sera fermée le mardi mais accessible le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 à 17h00 ainsi que le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00.