Après Lou, Caroline Fontenoy maman d’une deuxième petite fille

Caroline Fontenoy, la journaliste et présentatrice du journal télévisé de RTL vient de donner naissance à sa seconde fille "Zélia".

La maman a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. "Ce mercredi 8 décembre qui a changé notre vie à ton père et moi. 3kg750 d’amour brut", se réjouit la présentatrice. "Bienvenue mon petit ange. On aurait pu t’appeler Victoire ou Patience, mais on trouve que Zélia c’est vachement plus sympa. Nous t’aimons plus que tout au monde. Lou est une grande sœur comblée."

Caroline Fontenoy s’était mise en repos il y a plusieurs semaines afin d’attendre bébé dans les meilleures conditions.

Et au début du 9e mois, elle avait partagé ce cliché avec le futur papa, Jérôme Burlion.

"Ça y est, nous sommes entrés dans le 9ème mois.

C’était pas gagné d’avance. Mais à force de patience et de volonté bébé peut aujourd’hui arriver en toute sécurité.

Cette fois rdv à la maternité et pas en néonat. j’ai même eu le temps de préparer ma valise"