Le cdH François Desquesnes donne un carton rouge à la FEB

Invité de l’émission "Il faut qu’on parle" sur DH Radio, le député wallon cdH François Desquesnes a critiqué la FEB concernant sa demande de saut d’index.

La Fédération des entreprises de Belgique est dans le viseur de François Desquesnes. Le député wallon humaniste l’a dit à Maxime Binet. L’invité de l’émission "Il faut qu’on parle" a adressé son carton rouge à la FEB car celle-ci défend un saut d’index. "Il coûte 3 milliards aux entreprises et donc ce sont les travailleurs qui doivent le payer. Alors qu’en Belgique, on sait qu’on est dans une situation où malheureusement, le salaire médian en net est 2 200€. C’est faible. Avec ça, quand on doit payer son loyer, une voiture, du carburant… c’est très compliqué de nouer les deux bouts."

Taxer les plus-values sur actions et les revenus des loyers

"Le problème aujourd’hui, c’est la taxation sur le salaire, pas le saut d’index. Le problème n’est pas le salaire net. Il faut travailler sur la réduction de la charge sur le travail, la compenser par d’autres recettes fiscales."

Les plus-values sur actions, la Belgique est un des seuls pays en Europe à ne pas les taxer. Même le Luxembourg le fait.

Taxer les revenus des loyers ? "On pourrait imaginer un système dans lequel les revenus immobiliers seraient taxés mais aussi où les investissements seraient déduits de façon à encourager la rénovation énergétique des bâtiments."