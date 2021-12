Flémalle: coups de couteau à la suite d’une altercation entre plusieurs individus

Un individu a été touché au niveau des poumons. Un mineur a été interpellé.

Un mineur d’âge a été interpellé dans le cadre d’une altercation, au cours de laquelle des coups de couteau ont été donnés, qui s’est produite vendredi soir à Flémalle. Dimanche, il a été mis à la disposition d’un juge de la jeunesse.

Vers 21 h, les secours ont été appelés à intervenir rue E. Tiyou, à Mons-Lez-Liège. Une altercation ayant opposé un groupe de jeunes à un autre groupe de personnes adultes, qui se trouvaient face à une supérette, venait de dégénérer. Selon l’un des jeunes, les adultes auraient commencé à se moquer de l’un d’eux. Ce qu’ils n’ont pas accepté et ils ont donc répliqué verbalement. C’est alors que l’un des adultes a foncé vers eux, l’air menaçant. Selon nos informations, un cutter aurait ensuite été exhibé et utilisé pour menacer les jeunes alors qu’ils prenaient la fuite. Toujours selon nos informations, l’un des jeunes aurait reçu plusieurs coups de cutter au visage et sur le corps!

La suite est on ne peut plus trouble… Des devoirs d’enquête doivent se poursuivre afin de déterminer avec exactitude l’implication des uns et des autres. Mais toujours est-il, dans des circonstances qui restent à ce stade peu claires, qu’une tierce personne serait intervenue et aurait porté des coups de couteau à deux des adultes qui, entre-temps, étaient retournés face à la supérette. L’un a été touché à sept reprises et le second à cinq reprises! Les faits ont été qualifiés de tentative de meurtre.

Tous deux ont été transportés à l’hôpital. L’un d’eux avait notamment été touché au niveau des poumons. Souffrant d’un pneumothorax, il était entre la vie et la mort… Samedi soir, le parquet signalait que les jours de l’individu n’étaient plus en danger.