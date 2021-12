Conference League: Tottenham - Rennes reporté en raison des cas de Covid chez les Spurs

Le match de Conference League entre Tottenham et le Stade Rennais, prévu jeudi soir (21h) à Londres, a été reporté en raison des nombreux cas de Covid au sein du club londonien, ont indiqué les Spurs mercredi soir.

"Nous pouvons confirmer que notre match de Conférence League à domicile contre Rennes n’aura pas lieu demain", ont écrit les Spurs dans un communiqué, alors que l’équipe bretonne de Jérémy Doku était déjà arrivée dans la capitale anglaise.

"Les discussions se poursuivent avec l’UEFA et nous donnerons des informations sur le match en temps utile", ont-ils également ajouté.

Mais trouver une date sera extrêmement compliquée, Tottenham ayant six matches de championnat et de Coupe de la Ligue anglaise à son programme d’ici au 28 décembre.

L’entraîneur londonien Antonio Conte a indiqué mercredi après-midi en conférence de presse que huit de ses joueurs avaient été testés positifs au coronavirus.

En plus des huit joueurs, dont les identités n’ont pas été dévoilées, Conte a également confirmé que cinq membres du staff ont été aussi testés positifs. "Chaque jour, nous avons plus de cas positifs, c’est un sérieux problème", a précisé l’entraîneur italien. "Tout le monde a peur. Nous avons des familles et pourquoi devons-nous prendre des risques? Aujourd’hui (mercredi, ndlr.), nous avons deux nouveaux cas. Demain, ce sera qui? Moi? Je ne sais pas. C’est mieux moi qu’un joueur mais je pense que ce n’est pas juste pour tout le monde. Nous avons des contacts avec nos familles."

Les Londoniens partagent actuellement la 2e place du groupe G avec Vitesse Arnhem. Si Tottenham fait un moins bon résultat que les Néerlandais, qui reçoivent les Slovènes de Mura, il verra sa campagne européenne prendre fin. Rennes est assuré de la première place avec 11 points.