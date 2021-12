Spider-Man: Far from Home, la renaissance?

En endossant le costume de Spider-Man, Tom Holland est venu lui donner une touche d’humour et de fraîcheur. 2019 CTMG, Inc. All rights reserved.

Drôle, frais et généreux, le Spider-Man nouveau a encore de beaux jours devant lui avec Tom Holland aux commandes.

On va essayer de vous replonger correctement dans l’ambiance de cette nouvelle aventure de Spider-Man (qui a désormais les traits de Tom Holland après avoir été interprété par Tobey Maguire pour une trilogie et Andrew Garfield dans les deux reboot The Amazing Spider-Man), sans trop dévoiler d’infos pour celles et ceux qui n’ont plus trop suivi les aventures de ce bon vieux Spider-Man. Sachez juste que l’ami Peter Parker est assez chamboulé par des événements récents. Mais le voyage scolaire qui se profile en Europe est l’alternative idéale pour se changer les idées et, accessoirement, déclarer sa flamme à MJ (Zendaya)… Sauf que Nick Fury (Samuel L. Jackson) est de retour, ainsi qu’un étrange Mysterio (Jake Gyllenhaal), bien décidés à lui ruiner son plan drague pour sauver le monde.

Ultime renaissance?

Après avoir connu deux interprètes différents, on ne sait combien de réalisateurs et scénaristes, on ne pensait pas que Spider-Man puisse survivre à une nouvelle saga. Et pourtant, le deuxième cru de John Watts sorti en 2009 en a derrière la pédale.

Mais les grands gagnants de cette loterie sont sans conteste les casteurs du projet. Miser sur le charisme et la fraîcheur d’un Tom Holland pour venir insuffler une touche un peu décalée à une saga parfois un brin trop sérieuse, était une vraie bonne idée. Lui accoler la sublime Zendaya, plus grande que lui, présentait certains risques mais l’alchimie à l’écran est palpable (peut-être due à l’alchimie entre les deux comédiens, amoureux et nouveau couple glamour de Hollywood). Faire de Jake Gyllenhaal, un méchant ambigu et utiliser la bonhomie de Jacob Batalon pour en faire le bon copain un rien froussard mais dévoué, relève presque du génie.

Quand on voit une telle générosité dans le divertissement, on se dit que la culture populaire a de beaux jours devant elle. Tant qu’on la respecte et qu’on la traite à son juste titre, ce qui est clairement le cas, ici.

De quoi se programmer un vrai bon divertissement à grand spectacle avant la sortie de Spider-Man: No Way Home, prévue le 15 décembre au cinéma.

RTL TVl, 20.30