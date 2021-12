Ligue des champions: Chelsea accroché au Zenit malgré un but de Lukaku, service minimum pour la Juventus (vidéo)

Si Lukaku a retrouvé le chemin des filets, Chelsea a été contraint au nul face au Zenit alors que la Juventus s’est imposée contre Malmo.

Les hommes de Thomas Tuchel devaient réaliser le même résultat que la Juve pour terminer premiers. Mais si Timo Werner (2e, 85e) et Romelu Lukaku (62e) ont cru donner la victoire aux leurs, les Russes ont égalisé dans les dernières secondes grâce à Magomed Ozdoev. Et les Italiens l’ont eux emporté dans le même temps face à Malmö (1-0).

Tuchel a composé un onze de départ largement remanié par rapport à celui de la la défaite (3-2) à West Ham le week-end passé. Mais comme en championnat, la défense jusque-là la plus hermétique de Ligue des champions (un but encaissé avant le coup d’envoi) a montré des faiblesses.

Malgré l’ouverture du score rapide de Werner, ce sont les Russes, assurés avant la rencontre de terminer troisièmes et de jouer la Ligue Europa, qui ont ensuite pris les devants.

Et comme West Ham, le Zénith a fait craquer Chelsea à trois reprises, d’abord en égalisant par Claudinho (38e). Quatre minutes plus tard, Sardar Azmoun, servi par Malcom, a donné l’avantage aux locaux.

Si les Londoniens ont cru un temps reprendre la première place grâce à Werner, passeur pour Lukaku puis buteur, Ozdoev a récompensé les siens (94e). Et changé le visage du groupe H. A noter que l’attaquant des Diables rouges est devenu le meilleur buteur belge en Coupe d’Europe avec 39 buts.

Record et première place pour Koni De Winter

Déjà qualifiée au coup d’envoi, tout comme Chelsea, la Juventus en profitait pour aligner d’entrée Koni De Winter. Le jeune défenseur n’avait disputé que dix minutes toutes compétitions confondues pour la Vieille Dame depuis le début de la saison. Il était rentré en jeu lors de la défaite 4-0 sur la pelouse de Chelsea le 23 novembre. Contre Malmö, il a non seulement fêté sa première apparition dans le onze de base, mais est également rentré dans l’histoire du club en étant le plus jeune titulaire en Ligue des Champions. Avec 19 ans et 179 jours, il devance Ruben Olivera (19 ans et 193 jours) ou encore Paul Pogba (19 ans et 265 jours).

À égalité avec le club londonien, les ‘Bianconeri’ devaient espérer un faux-pas des Blues pour s’emparer de la première place. Ils ont assuré le service minimum en l’emportant 1-0 sur un but de Moise Kean à la 18e minute. De Winter est resté sur la pelouse jusqu’à la 71e minute de jeu.

Le Zenit termine troisième du groupe avec 5 points, Malmö ferme la marche avec un seul petit point.