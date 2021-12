Xavier répond à votre question météo: aurons-nous besoin d’un parapluie ce jeudi?

«Vendredi, on va surveiller cette journée, car de nouvelles averses plus abondantes arriveront à nouveau par la frontière française.» © Jacques Duchateau

La question du jour à Xavier Ponsard est celle de Claudine, d’Andenne. "Salut Xavier, est-ce que j’aurais besoin de mon parapluie ce jeudi?" Xavier répond et donne ses prévisions.

Farid actuellement en vacances, c’est Xavier qui vous répond jusqu’au 19 décembre

Salut Claudine. Oui, le parapluie sera nécessaire ce jeudi. Une faible perturbation abordera notre pays en début de matinée par la France. Elle apportera un peu de pluie sur le centre et en plaine. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les averses pourront prendre un caractère avec de la pluie et neige mêlée voir de la neige au-delà de 350m d’altitude. Il est attendu sur la Gaume, l’Ardenne entre 1 et 5cm. Ces précipitations vont s’éloigner vers l’Allemagne l’après-midi et nous allons retrouver des éclaircies qui pourront faire leur apparition. Il fera 2°C sur les hauteurs, 5°C à Liège, Namur et Charleroi, 6°C à Mons et Bruxelles, et jusqu’à 7°C au littoral.

Encore des averses vendredi

Vendredi, on va surveiller cette journée, car de nouvelles averses plus abondantes arriveront à nouveau par la frontière française. Avec les températures qui se situeront entre -2°C et 3°C, la neige pourra tomber parfois jusqu’en plaine pouvant blanchir temporairement les sols. Nous aurons entre 0,5-2cm sur les hauteurs Namuroise, 5cm en Ardenne et en Gaume, et jusqu’à 15 voire 20cm au signal de Botrange. La perturbation qui apportera la pluie au nord du pays influencera encore notre temps durant l’après-midi avant de s’évacuer en soirée par les Pays-Bas. De quoi profiter de beau paysage blanc. Maxima de 0°C sur les hauteurs, 4°C dans le centre et 6°C à la mer. À noter que le vent sera modéré de secteur nord-est avec des rafales de 70 à 80km/h.

Samedi, on retrouvera un temps plus sec avec encore les derniers flocons qui pourront tomber sur les hauteurs. La grisaille sera tenace durant une bonne partie de la journée. Par endroits, des éclaircies pourront faire leur apparition. Au niveau des températures, ça ne va pas vraiment évoluer, il fera toujours entre 1 et 6°C sous un vent qui sera plus faible au secteur ouest.