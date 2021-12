Impôt plus juste: ça passe ou ça casse au MR

Le projet de décret fiscal du MR Jean-Luc Crucke revient sur la table du gouvernement wallon jeudi matin. La situation est assez inédite.

Ce jeudi, un certain projet de décret sur l’équité fiscale va ressurgir des ténèbres de l’arriéré parlementaire dans lesquelles il est relégué depuis lundi.

Le gouvernement wallon en discutera avant toute chose demain matin dès 9 heures: le projet de décret "pour un impôt plus juste" porté par le ministre MR Jean-Luc Crucke doit être adopté par les députés wallons avant la fin de ce mois. C’est la condition sine qua non pour une entrée en vigueur en janvier.

Di Rupo, en bref

Mini rappel des faits. Lundi, en commission Budget, Jean-Luc Crucke annonce à contre cœur que son projet de décret est renvoyé à l’arriéré. Il semble en avoir plein les bottes: sa propre famille politique, le MR, ne soutient pas son texte. Par contre, les partenaires de majorité, PS et Écolo, sont à ses côtés.

Les rumeurs d’une intervention du président du MR Georges-Louis Bouchez commencent à courir. "Mais qui dirige le gouvernement wallon? Jean-Luc Crucke est lâché par son groupe politique. Monsieur Di Rupo, avez-vous toujours une majorité?" interroge le chef de groupe PTB Germain Mugemangango en plénière du Parlement mercredi.

Le ministre-président a donné son accord pour le retrait du projet de décret. Dans quelles circonstances? En moins d’une minute, Elio Di Rupo déroule sa réponse. "Le vice-président MR (NDLR: Willy Borsus, donc) et pas le président du MR, m’a demandé de pouvoir renvoyer à l’arriéré le projet de décret. Une difficulté de dernière minute était apparue. Il souhaitait pouvoir en parler en gouvernement."

On ne peut pas faire plus concis. Derrière lui, au perchoir, le président de l’assemblée wallonne Jean-Claude Marcourt ne se prive d’ailleurs pas d’une parenthèse ironique: " Je ne peux que vous encourager à être aussi parcimonieux de votre temps à chacune de vos interventions… "

Retour au Parlement?

Bref, après avoir déjà examiné et approuvé à trois reprises le projet de réforme fiscale, le gouvernement wallon se replonge dans sa lecture ce jeudi matin. C’est le "point zéro" de l’ordre du jour: il précède tous les autres. Un bouchon à faire sauter sous peine de blocage.

La sortie de crise va sans doute dépendre de l’attitude des deux autres ministres MR du gouvernement, à savoir Valérie De Bue et Willy Borsus. Ce dernier surtout, qui va devoir sortir du bois: défendre ou pas son collègue, face au groupe et à la présidence du parti? Le PS et Écolo soutiennent le texte de Crucke. Si une unanimité se dessine, le gouvernement peut ramener le texte (raisonnablement) amendable devant les députés.

Quand? Vite. Ce vendredi lors de la 2e commission Budget de la semaine ou, au plus tard, le lundi 20 décembre, avec option pour un passage en urgence en plénière le 22, pour le vote.

Fragile…

Il va falloir atterrir. Sinon, on peut craindre que l’ambiance "intra-MRos" fragilise davantage la majorité wallonne, déjà aux prises avec une crise sanitaire interminable, un dossier "inondations" colossal, un plan de relance critiqué, un CST aux prises avec la justice et des dossiers importants qui ont pris du retard. "Est-ce qu’on peut se permettre une crise pareille?" soupire-t-on dans un cabinet ministériel. Poser la question, c’est sans doute y répondre. Pour l’instant, Jean-Luc Crucke préfère se taire.