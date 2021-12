Châtelet: viol collectif dans un parc

Si le prévenu reconnait volontiers le vol avec violence du GSM de la victime, il conteste par contre avoir participé aux abus sexuels avec trois complices.

La nuit du 15 au 16 juillet 2017, la vie de Carole (prénom d’emprunt) a basculé dans l’horreur, à cause d’un groupe de caïds d’une cité chatelettaine. Ces derniers ont profité de l’état général de la victime la violer.

Avant l’agression sexuelle, la victime a célébré le mariage de sa fille. Mais une dispute avec son compagnon a mis prématurément fin à la fête pour Carole. Bien loin de chez elle, elle a voulu rentrer à pied à son domicile. Mais elle s’est perdue!

Elle pensait se faire aider

Mal en point, Carole est tombée sur un groupe de jeunes hommes posté devant un magasin de nuit. Ces garçons, dont Samir fait partie, ont semblé chercher à aider la victime. Ce qui ne sera jamais le cas, en réalité. Au téléphone avec son fils pour tenter de se localiser, Carole s’est fait voler son GSM par Samir. Ce que ce dernier admet volontiers face au tribunal correctionnel. "J’ai traversé le petit parc pour me cacher et cacher le téléphone. Et quand je suis revenu, j’ai vu des vidéos", explique Samir. Ces fameuses vidéos montrent les abus sexuels subis par la victime, quelques instants après le fameux vol du GSM.

Carole, qui a eu le courageux réflexe de suivre Samir pour récupérer son GSM, s’est finalement retrouvée encerclée par quatre hommes. " Tu te laisses faire, tu ne dis rien et tu récupèreras ton téléphone", a lancé un des voyoux à Carole. Cette dernière fut contrainte au silence, pendant que deux protagonistes l’ont violé. Et comme s’il s’agissait d’une scène comique, le tout a été filmé.

Samir conteste être l’un des deux violeurs de Carole. Mais pour le parquet, ce dernier a bien abusé de la victime. Une peine de 5 ans de prison est requise. Jugement le 12 janvier.

Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.