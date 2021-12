Feu vert du parlement wallon à un meilleur encadrement des titres-services

La ministre régionale de l’Emploi, Christie Morreale, a évoqué «des améliorations concrètes et réelles dans le quotidien de la vie professionnelle et privée des travailleuses». Photo News

Le secteur emploie 50.000 personnes: le projet de décret encadrant davantage les titres-services a été adopté à l’unanimité en séance plénière du parlement wallon.

Ce texte prévoit notamment des contrats d’une durée moyenne de minimum 19h/semaine par entreprise pour lutter contre la précarité et offrir de meilleures perspectives d’organisation du temps de travail; un minimum de 9 heures de formation par an par travailleur; une meilleure protection des travailleurs en cas de harcèlement de la part des utilisateurs ou encore des conventions types pour définir les rôles de chacun - clients et entreprises.

Des améliorations concrètes et réelles

"Le métier d’aide-ménagère est physiquement difficile à exercer. Ce projet de décret vise toujours à faire diminuer le travail au noir et à augmenter le taux d’emploi en Wallonie mais en y implémentant des améliorations concrètes et réelles dans le quotidien de la vie professionnelle et privée des travailleuses", s’est félicitée, durant les débats, la ministre régionale de l’Emploi, Christie Morreale.

En 2019, derniers chiffres disponibles, plus de 32 millions de chèques titres-services ont été achetés par plus de 300.000 personnes en Wallonie.