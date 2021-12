Ces bus touristiques de la STIB sont les premiers au monde à être 100% électriques

Les bus touristiques bruxellois sont désormais 100% électriques. C’est une filiale de la française RATP qui pilotera ces nouveaux véhicules à impériales tout blancs.

Les bus touristiques bruxellois, à l’arrêt depuis l’arrivée du Covid, reprennent du service. Nouveauté pour ce redéploiement: la flotte est désormais 100% électrique. Il s’agit d’une première mondiale. C’est ce qu’annonce la STIB ce 8 décembre 2021 en présentant des bus à impériale relookés aux couleurs bruxelloises: exit le rouge vif, l’iris s’y affiche désormais sur une robe blanche piquetée de bleu.

Depuis 2020, l’exploitation du service de bus appelé Hop-on Hop-off est confiée à Tootbus, une filiale spécialisée du groupe parisien RATP. Le lancement du service était prévu pour 2021. Deux bus circuleront dès cet hiver sur deux parcours. En 2022, 6 bus sont prévus dès que les conditions sanitaires le permettront. Et l’offre pourrait être augmentée en fonction de la demande.

«Plus qu’un transporteur»

STIB "Le retour des bus touristiques souligne la volonté de la Région d’accueillir à nouveau les touristes nationaux et internationaux", se réjouit Rudi Vervoort, ministre-Président bruxellois (PS). Quant à la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), elle se dit "fière d’accueillir la version 100% électrique de ces iconiques bus Hop on Hop Off, plus propre et silencieuse".

De nouveaux audioguides avec des contenus ciblés enfants ou des présentations par des habitants de Bruxelles sont désormais du package. Les textes seront progressivement enregistrés par des natifs dans 6 puis 10 langues. Les bus sont désormais géolocalisables en temps réel depuis une nouvelle plateforme web et une app. Les commentaires y sont écoutables comme des podcasts. "Vous pouvez tout gérer dans votre smartphone, depuis la commande jusqu’au billet électronique en passant par l’app qui vous prend en charge quand vous êtes à bord", vante la STIB.

"Nous revendiquons d’être plus qu’un simple "transporteur". Nous sommes un créateur d’expériences inoubliables pour nos voyageurs", plaide Coralie Triadou, Directrice de Tootbus Brussel.