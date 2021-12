Les Wallons picards ont égayé en musique les funérailles du Grand Jojo

Hormis un Bruxellois et un Dinantais, tous les autres artistes ayant égayé musicalement la cérémonie avec leur formation étaient de chez nous: Mouscron, Tournai, Péruwelz, Lessines…

C’est un jour qu’ils redoutaient et qui est finalement arrivé ce mercredi matin: les musiciens du Grand Jojo ont été amenés à jouer lors des funérailles de l’artiste.

BELGA

C’est le Grand Jojo lui-même qui avait tout préparé avec eux, ces dernières semaines.

Il voulait des morceaux festifs ainsi qu’un clin d’œil au jazz qu’il aimait beaucoup

"Il savait qu’il n’en avait plus pour longtemps, il a donc tout préparé et il a notamment choisi les morceaux", indique Catherine Denys, la choriste mouscronnoise de cette bande de musiciens composée quasi uniquement de Wallons picards.

Cette cérémonie en la basilique de Koekelberg fut l’occasion d’un dernier adieu.

"Il ne voulait pas qu’on pleure. Ça a foiré car on n’a pas su se retenir. C’était très émouvant et surréaliste à la fois. C’est triste et beau en même temps.

C’est un chapitre qui se termine pour nous mais il restera un peu en nous: tout ce qu’on a fait avec lui, on ne l’oubliera pas.

C’est d’autant plus le cas en ce moment qu’on ne fait que l’entendre depuis qu’il est parti et on ne se rend donc pas encore bien compte qu’il n’est plus là…"