Le débrief du jour : Omicron moins dangereux que prévu | Funérailles du Grand Jojo | Stromae lève le voile sur son 3e album

De nouvelles informations "rassurantes" au sujet du variant Omicron, les funérailles du Grand Jojo, Stromae lève le voile sur son 3e album, les coursiers de Deliveroo sont indépendants selon la justice belge et Pelé fait son retour à l’hôpital: voici ce qu’il faut retenir de l’actualité de ce mercredi 8 décembre.

1 Des nouvelles rassurantes sur le variant Omicron

Les vaccins anti-Covid sont a priori efficaces contre Omicron, qui ne semble pas plus dangereux que Delta, le variant qui circule le plus dans le monde, ont déclaré de hauts scientifiques de l’OMS et de la Maison Blanche.

Le responsable de l’OMS a souligné que l’on en était au tout début des études d’un variant détecté seulement le 24 novembre par les autorités sud-africaines et qui a depuis été repéré dans des dizaines de pays. Il est "quasiment certain" qu’Omicron ne cause pas de cas plus graves que Delta, a déclaré ce mardi le scientifique américain, ajoutant qu’il faudrait attendre "deux semaines au moins" pour savoir s’il se révèle même moins dangereux. "Il y a quelques signes montrant qu’il se pourrait même qu’il soit encore moins grave", a-t-il ajouté.

2 Le dernier adieu au Grand Jojo

Environ 400 personnes se sont rassemblées dans la basilique de Koelkelberg pour les funérailles du Grand Jojo, décédé à l’âge de 85 ans. L’église était comble, mais tous ses proches, amis et fans arrivés en début de cérémonie ont pu entrer. Le cercueil a traversé le vaisseau central de la cathédrale sur une des musiques folkloriques du Grand Jojo jouée par son orchestre.

3 Le nom et la date de sortie du 3e de Stromae enfin dévoilés

Après avoir lâché une petite friandise à ses fans en octobre dernier avec la sortie du single "Santé", Stromae continue de distiller les infos sur son nouvel album. Ce mercredi matin, l’artiste bruxellois a révélé le nom et la date de sortie de son prochain album studio, le troisième après "Cheese" et "Racine carrée". Celui-ci s’intitulera "Multitude" et sortira le 4 mars 2022.

4 Les coursiers de Deliveroo sont indépendants selon la justice belge

Le tribunal du travail de Bruxelles a estimé, dans son jugement rendu mercredi, qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation entre des livreurs indépendants et la plateforme de livraison de repas Deliveroo en contrat de travail. Il a ainsi déclaré les demandes de l’auditorat du travail, de l’ONSS, de syndicats et d’anciens livreurs non fondées.

Le tribunal a tout d’abord établi que l’activité professionnelle des coursiers pouvait tout à fait faire l’objet d’une requalification, contrairement à ce qu’avaient plaidé les conseils de Deliveroo. Il a ensuite considéré que l’activité de Deliveroo se situait bien dans le secteur du transport et de logistique et que la majorité des critères spécifiques de ce secteur, repris dans l’arrêté royal du 29 octobre 2013, établissaient dans ce cas-ci une présomption d’existence d’un contrat de travail.

5 Pelé de retour à l’hôpital

L’ancien footballeur de légende brésilien Pelé est retourné à l’hôpital "pour poursuivre son traitement" d’une tumeur au côlon, a annoncé mercredi l’établissement médical de Sao Paulo où il avait passé un mois en septembre.

L’hôpital Albert Einstein a précisé dans son bulletin médical que l’état de santé de Pelé, 81 ans, était "stable" et qu’il devrait sortir "dans les prochains jours".