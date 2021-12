Lancement de la campagne "Proxi’Vax" à Herstal

A partir du 16 décembre, quatre centres de vaccination seront installés aux quatre coins de Herstal, dans les quartiers.

A la suite de la quatrième vague du coronavirus, la Ville de Herstal a décidé de lancer la campagne "Proxi’Vax". A partir du 16 décembre, quatre centres de vaccination seront installés aux quatre coins de Herstal. La volonté des autorités est de faciliter l’accès des citoyens Herstaliens à la vaccination directement dans les quartiers.

"Après le centre de vaccination de la Préalle et celui de la piscine communale, nous mettons en place quatre centres de vaccination aux quatre coins de Herstal afin de permettre aux habitants de se faire vacciner près de chez eux en décembre et janvier", déclare Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.

Dès le 16 décembre, diverses possibilités se présenteront aux habitants afin qu’ils puissent se faire vacciner, pour leur première et leur deuxième dose (sur simple présentation de la carte d’identité) mais aussi pour la troisième (la convocation est obligatoire pour cette dernière).

Les quatre centres seront ouverts de 9h à 19 heures, aux dates suivantes:

Hall Michel Daerden, rue de l’Abbatoir: du 16 décembre au 18 décembre 2021 et du 6 au 8 janvier 2022.

Espace Marexhe: le 20 décembre 2021 et le 10 janvier 2022,

Rue Trixhe Maille/Avenue de l’Europe: le 21 décembre 2021 et 11 janvier 2022,

Rue des Mésanges (à côté de l’Agora space Axel Witsel): le 22 décembre 2021 et 12 janvier 2022.

L’ensemble des centres sont accessibles sans rendez-vous. Une navette gratuite sera mise à disposition par la Ville pour les personnes rencontrant des problèmes de mobilité. Pour tout renseignement et réservation de la navette, le numéro gratuit 0800 19 991 sera activé dès ce 9 décembre (numéro accessible de 8h à 12h et de 13h30 à 16h du lundi au jeudi; et de 8h à 12h le vendredi).

Ouverture d'un centre à Saint-Nicolas

Afin d’augmenter le taux de couverture vaccinale de la population wallonne face au Covid-19, de garantir une capacité´ suffisante des structures pour administrer la 3e dose "booster" à la population, la Wallonie vient une nouvelle fois d’amplifier son dispositif de vaccination sur son territoire.

En province de Liège, 5 nouveaux centres (Oupeye, Saint-Nicolas, Waremme, Hannut et Malmedy) sont venus renforcer les 5 existants (Liège Airport, Ancien décathlon à Liège Ville, Huy, Aywaille et Pepinster).

Le dernier ouvrira ses portes à la population, ce jeudi 9 décembre, à Saint-Nicolas (Salle Communale de Tilleur, rue Ferdinand Nicolay 661).Il sera accessible durant plusieurs mois, du mercredi au samedi, de 9h à 19h. 6 nouvelles antennes mobiles tourneront également très prochainement à Liège Ville, à l’ULiège, Herstal, en région verviétoise et à Vaux-sous-Chèvremont.