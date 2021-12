Crash-tests: pourquoi la Renault Zoe et la Dacia Spring sont très mal notées

La Renault Zoe et la Dacia Spring ont reçu respectivement zéro et une étoile aux derniers crash-tests d’Euro NCAP, a annoncé mercredi l’organisme indépendant, s’attirant des protestations de la part des deux constructeurs du groupe Renault.

Les deux petites électriques se classent dernières des essais 2021 d’Euro NCAP, derrière deux autres Dacia, la Logan et la Sandero Stepway.

Au contraire, l’Euro NCAP a couronné de cinq étoiles, parmi les voitures les plus sûres testées cette année, la Subaru Outback, le Nissan Qashqai, les luxueuses Mercedes EQS et Genesis E80, mais aussi la petite Fiat 500e ou la compacte Skoda Fabia.

La Nouvelle Zoe offre "une faible protection contre les accidents, une mauvaise protection des piétons et il lui manque une technologie anti-collision en tant que telle", explique Euro NCAP dans un communiqué.

Lancée en 2013 et désormais en fin de carrière, le véhicule électrique star de Renault était noté cinq étoiles jusqu’ici et a bénéficié d’un dernier lifting et d’une batterie améliorée en 2020. Mais l’airbag latéral qui protégeait la tête et le thorax a été remplacé par un airbag moins efficace, regrette l’organisme, qui la sanctionne d’un zéro pointé.

Quant à la Spring, lancée début 2021 comme l’électrique la moins chère du marché européen, ses résultats aux crash-tests sont "franchement problématiques", selon Euro NCAP, avec notamment "de hauts risques de blessures graves à la poitrine pour le conducteur et à la tête pour les passagers arrière en cas de collision frontale et une protection marginale de la poitrine en cas de collision latérale".

Depuis 2013, le protocole EuroNCAP a subi cinq modifications. Avec le même équipement, un modèle peut perdre jusqu’à 2 étoiles à chaque changement de protocole.

"Renault était synonyme de sécurité", a commenté dans un communiqué le secrétaire général d’Euro NCAP, Michiel van Ratingen. "La Laguna a été la première voiture à obtenir 5 étoiles, en 2001. Ces résultats décevants montrent que la sécurité est devenue un dommage collatéral dans la transition du groupe à l’électrique".

Renault a "pris acte" ce mercredi du classement de la Zoe, mais a "réaffirmé" que la Zoé était "un véhicule sûr, qui répond à toutes les normes de sécurité réglementaires".

"Depuis 2013, le protocole EuroNCAP a subi cinq modifications. Avec le même équipement, un modèle peut perdre jusqu’à 2 étoiles à chaque changement de protocole", a souligné un porte-parole de la marque.

La Zoe sera cependant dotée en série à partir du 1er mars 2022 du système de freinage d’urgence (AEB), qui était en option.

La petite Dacia Spring, de son côté, est "une voiture sûre du segment A", a souligné un porte-parole de Dacia. "Elle est homologuée, conforme aux réglementations de sécurité européennes et va même au-delà".

"Dacia ne fait pas la course aux étoiles EuroNCAP", a souligné le porte-parole de la marque. "Cela impliquerait de doter les véhicules d’équipements et de technologies, comme certains systèmes d’aide à la conduite, que nos clients ne veulent pas utiliser ou payer aujourd’hui."