Jonathan Tabu rejoint Champagne Basket en tant que pigiste médical

Le meneur belge Jonathan Tabu, sans club depuis quelques mois, s’est engagé ce mercredi avec le club français de Champagne Basket en tant que pigiste médical pour palier la blessure de l’autre international belge Jean Salumu, touché au genou.

Après quelques années en Espagne (Saragosse, Fuenlabrada, Bilbao et Manresa), Jonathan Tabu retrouve le championnat français qu’il a déjà côtoyé par le passé (Le Mans et Le Portel). Âgé de 36 ans, le meneur des Belgian Lions était sans club et revient en France en tant que pigiste médical pour faire face à la blessure au genou de Jean Salumu, déjà out depuis plusieurs semaines.

Champagne Basket est actuellement 16e du championnat avec un bilan de 3 victoires pour 7 défaites.