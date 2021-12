Stromae révèle le nom et la date de sortie de son 3e album

Paul Van Haver, alias Stromae, a annoncé sur Instagram la date de sortie de son prochain album, qui sera intitulé "Multitude".

Après avoir lâché une petite friandise à ses fans en octobre dernier avec la sortie de son single "Santé", Stromae continue de distiller les infos sur son prochain album.

Ce mercredi matin, l’artiste bruxellois a révélé le nom et la date de sortie de son prochain album studio, le troisième après "Cheese" et "Racine carrée". Celui-ci s’intitulera "Multitude" et sortira le 4 mars 2022.

"La précommande est lancée et les premières dates de tournée sont annoncées", a précisé Stromae, qui donne rendez-vous à ses fans les 15, 16 et 17 mars, au Palais 12 du Heysel.

Le chanteur des tubes "Alors on danse" et "Papaoutai" avait précédemment annoncéqu’il se produirait pour trois "shows en avant-première" à Bruxelles, Paris et Amsterdam en février prochain. Des shows qui ont affiché complet en 15 minutes à peine!

Et pour les fans les plus impatients, Paul Van Haver a réservé une autre surprise. Il sera présent ce vendredi dans le célèbre "Tonight Show", présenté sur NBC par le célèbre animateur Jimmy Fallon.

Ce n’est pas la première fois qu’il se produit dans un late show américain. En 2014, alors qu’il était en tournée de l’autre côté de l’Atlantique, il était passé dans le "Late Night with Seth Meyers" pour interprêter le titre "Papaoutai".