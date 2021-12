Repas clandestins dans "Koh-Lanta": Teheiura et Jade nient, ALP mène son enquête

Teheiura et Jade sont sortis du silence après les révélations de tricherie sur Koh-Lanta. © TF1

Au lendemain des révélations de triche organisée sur "Koh-Lanta: la légende", la société de production ALP et certains aventuriers ont brisé le silence pour réagir aux accusations.

Alors que l’avant-dernier épisode de la saison anniversaire de "Koh-Lanta" a été diffusé ce mardi soir, le jeu d’aventure de TF1 est décidément dans la tourmente. L’exclusion de Teheiura pour tricherie a ouvert la boîte de Pandore et les révélations tombent au compte-gouttes depuis plusieurs semaines.

Ce mardi, un article du Parisien a fait l’effet d’une bombe. En plus d’affirmer que Sam et Claude avaient partagé les repas obtenus illicitement par Teheiura, le quotidien français a révélé que quatre à cinq candidats profitaient des cérémonies du conseil pour s’éclipser durant la nuit et pour aller chercher de la nourriture dans un complexe hôtelier avoisinant.

Si le quotidien français n’a pas souhaité révéler les noms des tricheurs, la directrice déléguée du magazine Public a cité quelques noms. "Il y aurait Teheiura, Claude, Phil, Sam, Laurent, Jade et Coumba", selon Myriam Palomba, qui ajoute que Claude ne "nie pas mais ne confirme pas" non plus les faits. Le recordman des victoires individuelles (22) aurait "l’impression qu’une énorme vendetta est organisée contre lui."

La société de production ALP mène son enquête sur place

Face à ces révélations, la société de production ALP a tenu à réagir par le biais d’un communiqué. "Aux regards de ces éléments, nous avons décidé de mener une enquête auprès des aventuriers présents sur le tournage mais aussi en Polynésie auprès des locaux afin de récolter toutes les informations possibles sur cette affaire."

Adventure Line Productions a également annoncé avoir convoqué les aventuriers susceptibles d’êtres impliqués dans cette affaire. "Tous réfutent les accusations. C’est pourquoi, nous continuons d’enquêter avant de prendre une quelconque décision et cela, nous tenons à le préciser fermement, sans aucun favoritisme pour quelque aventurier que ce soit", précise ALP, notamment accusée de protéger Claude.

Teheiura n’est «pas juge», Jade est «tombée des nues»

Accusé par certains internautes et par Myriam Palomba, Teheiura a de son côté réfuté toute participation à ces repas clandestins dans un post publié sur les réseaux sociaux. "J’ai appris comme vous les révélations du Parisien autour des ‘repas clandestins’ qui se seraient déroulés des soirs de conseil. Je tiens à préciser que je n’ai en aucun cas participé à ces repas et encore moins organisé quoi que ce soit."

Je suis tombée des nues. Les soirs de conseil, on dort! Nous sommes hypersurveillés, hypergardés.

L’aventurier polynésien est également revenu sur son exclusion du jeu, que certains ne trouvent pas juste au regard des autres cas de triche supposés. Il a rappelé que c’est lui qui s’était dénoncé et qu’il n’était "pas juge" de ce que faisaient les autres. "Bien que j’aie fauté sur un seul jour, je ne trouvais pas honnête – pour ma part – de continuer l’aventure. Dans la vie, je regarde toujours ce que je fais, et non pas ce que font les autres."

Bravo aux trois finalistes de #KohLanta. Ce petit message pour répondre à vos nombreux messages après la publication de l'article du média @le_Parisien. pic.twitter.com/UiWV8uVSk5 — Teheiura Officiel (@TeheiuraTEAHUI) December 7, 2021

Tout comme Teheiura, Jade a également nié être au courant de ces escapades nocturnes. "Je suis tombée des nues. Les soirs de conseil, on dort! Nous sommes hypersurveillés, hypergardés. Ces soirées clandestines, je ne peux rien vous en dire. C’est dangereux de tenter ça", a assuré l’aventurière à nos confrères du Parisien.