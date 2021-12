10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi

La colère du personnel soignant, les discothèques qui ne savent plus sur quel pied danser et cette question: Poutine va-t-il envahir l’Ukraine?: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 8 décembre 2021.

1. La colère du personnel soignant a grondé

Plusieurs milliers de membres du personnel soignant ont manifesté ce mardi à Bruxelles. Ils réclament de la considération, plutôt que des menaces et sanctions à l’encontre des non-vaccinés. Reportage.

+ LIRE | Manifestation des soignants: " Ce n’est plus de la colère, mais de la peur et de la tristesse "

2. Covid: «Arrêtons de légiférer dans l’urgence»

Les priorités pour la 3e dose auraient été mieux définies si chaque Wallon avait pu faire le point sur ses anticorps, selon le cdH. Qui demande, motion à l’appui, une vision globale de la santé, "un changement de paradigme", explique Mathilde Vandorpe.

+ LIRE | Covid: " Arrêtons de légiférer dans l’urgence ", réclame le cdH

3. Sortie du nucléaire: les engagements d’Engie Electrabel pour préserver l’emploi

Sur ses sites nucléaires, Engie garantit l’emploi jusqu’en fin de carrière aux CDI de 45 ans et plus. Une indemnité d’un an de salaire est prévue pour les départs volontaires en 2026.

+ LIRE | Engie Electrabel s’est engagé sur la voie de la préservation de l’emploi

4. Poutine va-t-il envahir l’Ukraine?

Les forces militaires russes s’accumulent à proximité de la frontière ukrainienne. Menace d’un affrontement armé ou coup de bluff?

+ LIRE | La Russie va-t-elle envahir l’Ukraine?

5. Kompany reste fidèle à son projet de jeu

Les chiffres après la moitié de la saison l’attestent… mais il manque encore certaines choses à cette équipe pour franchir un cap.

Cinquième. Ni bon, ni mauvais. Le constat n’est pourtant pas si inquiétant quand on connaît l’historique récent d’Anderlecht.

+ LIRE | Kompany reste fidèle à son projet de jeu

6. Les discothèques ne savent plus sur quel pied danser

Les responsables de discothèques ne savent plus sur quel pied danser. Après avoir été soumis à des mesures strictes, ils ne comprennent pas la décision pure et simple de fermeture des établissements de nuit.

+ LIRE | Discothèques fermées, malgré les efforts

7. La joie de retrouver le Salon du vin et de la gastronomie de Namur, le week-end prochain

Près de 80 exposants seront au 30e Salon du vin et de la gastronomie ce week-end à Namur Expo. L’organisateur s’attend à moins de visiteurs mais est ravi qu’il ne soit pas annulé comme l’année passée.

+ LIRE | La joie de retrouver le Salon du vin et de la gastronomie de Namur

8. Un premier Salon d’hiver «pour faire revivre le village»

Ce week-end se tiendra un salon attendu par de nombreux commerçants mais également un public qui a hâte de pouvoir découvrir ce que les exposants proposeront: le Salon d’hiver.

+ LIRE | Un premier Salon d’hiver à Saint-Jean-Geest " pour faire revivre le village "

9. Havelange: «Clarita», la nouveauté pâtissière du Condroz

Clara Pirnay a lancé en septembre sa gamme de pâtisseries sous le nom de "Clarita". Elle approvisionne déjà deux commerces locaux: "Tartines et Potiquets" à Havelange et la "Boucherie du Condroz" à Hamois.

+ LIRE | " Clarita ", la nouveauté pâtissière du Condroz

10. Le cyclo-cross de Namur aura lieu avec du public...et avec des Wallons?

Le cyclo-cross en Wallonie n’est plus hors délai par rapport à la Flandre. La discipline n’y a bien évidemment pas encore le statut de véritable religion comme au Nord du pays mais elle se développe de plus en plus. Après le précurseur du GP de Dottignies et après la disparition trop rapide de celui de Spa-Francorchamps, le cyclo-cross de Namur s’est forgé une place et une renommée dans le calendrier international en quelques années à peine. À tel point qu’il va servir de cadre aux Championnats d’Europe en 2022.

+ LIRE | Le cyclo-cross de Namur aura lieu avec du public...et avec des Wallons?