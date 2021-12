TUI s’attend à un niveau de réservation pour l’été 2022 équivalent à l’avant-Covid

Le tour-opérateur TUI s’attend à un niveau de réservation pour l’été 2022 équivalent à celui d’avant la pandémie de coronavirus, a annoncé ce mercredi son PDG, Fritz Joussen.

Le groupe a enregistré une perte nette de presque 2,5 milliards d’euros pour l’exercice 2020-2021, qui s’est étendu jusqu’à septembre 2021. La perte nette de l’exercice écoulé est inférieure d’un cinquième à celle de l’exercice précédent.

TUI a annoncé un chiffre d’affaires annuel de 4,73 milliards d’euros, alors que les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 5,67 milliards.

Dans son communiqué de presse, TUI souligne également que TUI Hotels & Resorts et les tour-opérateurs des régions occidentales (Belgique, Pays-Bas, France) et centrales (Allemagne, Autriche, Suisse et Pologne) ont pu présenter des résultats trimestriels positifs pour la première fois depuis le début de la crise. Par ailleurs, les tendances qui se dégagent pour l’exercice 2021-2022 sont jugées positives par le groupe. Au premier trimestre de l’exercice 2021-2022 en cours, TUI annonce avoir déjà vendu "93% du programme du premier trimestre." Les prix moyens pour l’hiver sont supérieurs de 15% à ceux de la période corona, et pour l’été ils sont même supérieurs de près de 23%.