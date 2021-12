Un demi-million d’euros pour soutenir 20 entreprises culturelles et créatives

Pas moins de 231 projets ont postulé aux bourses de création d’un montant oscillant entre 15.000 et 30.000 euros.

Le gouvernement bruxellois a approuvé mercredi les 20 projets sélectionnés pour la toute première édition de l’appel à projets Crea.brussels à destination des entreprises actives dans les secteurs culturel et créatif bruxellois, annonce la secrétaire d’État à la Transition économique Barbara Trachte dans un communiqué. Au total, ce sont 500.000 euros qui ont été attribués à l’ensemble de ces projets.

"Ces 20 projets sélectionnés sont le symbole du dynamisme d’un secteur économique clé en Région de Bruxelles-Capitale. Soutenir et valoriser l’industrie culturelle et créative est une priorité pour le gouvernement bruxellois tant celle-ci contribue à faire vivre la Région en termes d’attractivité et d’emplois", déclare Barbara Trachte, citée dans le communiqué.

La liste des lauréats est disponible sur le site start-invest.be.

Lancé en août dernier avec le concours de ST’ART, ce premier appel à projet s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large consacrée aux Industries culturelles et créatives bruxelloises qui sera déployée durant les prochains mois, précise Mme Trachte.