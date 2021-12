Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 8 décembre.

1. Belgique

Vacciner ou pas son enfant contre le Covid-19? Une décision difficile…

La vaccination des 5-11 ans contre le Covid-19 suscite pas mal de questions et de réticences chez bon nombre de parents. On fait le point avec la pédiatre Olga Chatzis.

L’école de La Bruyère fermée jeudi et vendredi

En raison de la dégradation du contexte sanitaire de ces derniers jours, le collège communal, pouvoir organisateur de l’école communale de Beauvechain, a décidé mardi de procéder à la fermeture de l’implantation de La Bruyère ce jeudi 9 et ce vendredi 10 décembre afin d’aider l’école à retrouver une stabilité dans son fonctionnement.

Apéro-rencontre autour de l’ex-Écolo Luc Schoukens

Luc Schoukens, qui a quitté Écolo pour protester contre l’attitude du parti sur le CST, organisait un apéro-rencontre à Ittre le week-end dernier.

Covid: «La vaccination obligatoire respecte les droits humains»

La vaccination obligatoire n’est pas incompatible avec les droits humains, ressort-il de l’avis publié ce mercredi par l’Institut fédéral des droits humains (IFDH).

«Lockdown raclette» au commissariat: les sanctions sont tombées

Un an après la "lockdown raclette" au commissariat de Molenbeek, les membres de la "brigade gourmet" connaissent leur sanction.

TUI s’attend à un niveau de réservation pour l’été 2022 équivalent à l’avant-Covid

Le tour-opérateur TUI s’attend à un niveau de réservation pour l’été 2022 équivalent à celui d’avant la pandémie de coronavirus, a annoncé ce mercredi son PDG, Fritz Joussen.

Manifestations contre le pass sanitaire: un huitième émeutier présumé identifié et un mineur remis en liberté

La police bruxelloise a identifié un huitième suspect de participation aux émeutes qui ont éclaté à la suite de la première manifestation à Bruxelles contre le pass sanitaire le 21 novembre, selon le parquet de Bruxelles.

A Bruxelles, le vaccin contre la grippe peut être administré avec celui contre le Covid

Pour se faire vacciner en même temps contre les deux virus, les Bruxellois doivent apporter leur propre vaccin contre la grippe au centre de vaccination.

2. Monde

Covid: des nouvelles rassurantes sur le variant Omicron

Les vaccins anti-Covid sont a priori efficaces contre Omicron, qui ne semble pas plus dangereux que Delta, le variant qui circule le plus dans le monde, ont déclaré de hauts scientifiques de l’OMS et de la Maison Blanche.

Fête de Noël à Downing street: Boris Johnson ordonne une enquête et présente ses excuses

La pression monte sur le Premier ministre britannique après la diffusion d’une vidéo compromettante où des collaborateurs plaisantent sur une fête de Noël supposément organisée à Downing Street l’an dernier, malgré les restrictions anti-Covid.

Covid: un vaccin Pfizer/BioNTech adapté au variant Omicron attendu «en mars»

Le vaccin contre le Covid-19 développé par les entreprises Pfizer et BioNTech est "toujours efficace" après "trois doses" contre le variant Omicron du virus, a déclaré ce mercredi dans un communiqué BioNTech, qui souhaite toutefois finaliser un vaccin adapté "d’ici mars".

