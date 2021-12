Bastogne : la route de Marche rouverte à double sens pour les fêtes

Les travaux d’aménagement de la route de Marche à Bastogne vont bon train. Elle retrouvera un double sens pour la fin de l’année.

La fin des travaux approche à la route de Marche, une des artères d’entrée dans la ville de Bastogne. Depuis quelques mois, la circulation est perturbée pour permettre l’aménagement de trottoirs et d’une voie cyclable, d’un îlot central avec de la végétation, de ronds-points, de nouveaux luminaires et de la réfection de la voirie. Après toute cette période délicate pour les nombreux commerces de la zone, on s’achemine pour la fin de l’année vers la réouverture de la voirie à double sens. "C’est déjà le cas dans une grande partie de la zone, explique l’échevine Françoise Georges. Il reste la partie allant de la rue Claude de Humyn à l’arrivée vers la place Mc Auliffe (restaurant Giorgi). Nous avons décidé de procéder à la rénovation des trottoirs. Il aurait été dommage de faire l’ensemble de la route de Marche sans cela. Toutefois, on repasse en double sens pour le mois de décembre et il y aura encore une quinzaine de jours de perturbation au début de l’année 2022 pour poser le revêtement hydrocarboné."

En avance par rapport au programme

L’échevine se félicite déjà des aménagements effectués. "On voit des familles qui se promènent à nouveau sur les trottoirs de la route de Marche, poursuit-elle. Nous avons pu compter sur une bonne collaboration avec le SPW, mais aussi des trois sociétés qui ont procédé aux travaux. Au niveau des magasins, on ne peut nier une baisse de fréquentation, mais tous étaient bien conscients que ce sera mieux après et qu’ils pouvaient récupérer le manque à gagner grâce à une rue plus belle et plus facile d’accès."

Le bourgmestre Benoît Lutgen voit également d’un bon œil l’avancement des travaux. "Nous sommes un peu en avance par rapport au programme, se réjouit-il. Au départ, on n’avait programmé que l’ouverture du premier rond-point pour le 31 décembre. Ici, les deux sont ouverts grâce à la qualité du travail des entreprises. C’est le fruit d’un gros travail de préparation en amont avec le SPW."

Uniformisation des totems

Il veut aussi profiter de l’occasion pour motiver les magasins à uniformiser leurs enseignes.

"Pour la fin de l’année, on leur a demandé de rentrer dans des balises d’enseigne avec des totems cohérents. On a fixé des dimensions et des coloris. Ce serait dommage de réaliser une belle rue et puis de maintenir l’anarchie actuelle au niveau de ces enseignes."

La Commune est par ailleurs toujours en réflexion concernant l’animation du premier rond-point qui sera la première image que les visiteurs découvriront s’ils entrent via cet axe pénétrant. En tout cas, ceux qui n’ont plus fréquenté la Nuts City depuis quelque temps risquent d’être surpris par la métamorphose de cette zone en quelques mois.