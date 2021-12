École fermée à Manage, 438 élèves en quarantaine

L’école Pascal Hoyaux a été fermée par le PSE de Morlanwelz et l’AViQ. Plus de la moitié des classes étaient touchées par le Covid.

Les élèves de l’école communale Pascal Hoyaux à La Hestre ne reverront pas les bancs de l’école avant la rentrée du 10 janvier 2022. Lundi soir, les parents ont reçu un courrier émanant du Service de promotion de la Santé (PSE) de Morlanwelz annonçant que, " au vu du nombre de contaminations à la Covid-19 au sein de l’école Pascal Hoyaux, une fermeture sanitaire de l’école pour 10 jours, jusqu’au 17 décembre, a été décidée en accord avec l’AVIQ."

Les enfants doivent rester chez eux, en quarantaine, et subir un test PCR. La garderie de l’école est également suspendue et les parents se retrouvent donc du jour au lendemain sans alternatives jusqu’en janvier.

Pour certains parents, c’est un coup dur. "Moi j’ai la chance d’être en télétravail obligatoire quatre jours par semaine, nous dit une maman. Mais autour de moi, beaucoup de personnes sont obligées d’aller travailler et devront demander des certificats de quarantaine, des congés corona…" Si c’est possible. "La mère d’une amie de ma fille est toute seule pour élever son enfant et c’est déjà la galère en temps normal. Comment va-t-elle faire? Elle ne peut pas s’arrêter de travailler."

Du côté du PSE de Morlanwelz, la situation n’était plus tenable, indique-t-on, tout en rappelant avoir scrupuleusement respecté les procédures. "Le seuil du nombre d’élèves infectés pour fermer une classe est passé de 4 à 3, puis 2 cas." Dans ces conditions, 13 des 22 classes devaient fermer, ce qui n’était plus tenable. "Nous avons pris la décision avec l’AVIQ de fermer l’école. C’est une mesure exceptionnelle, souligne le PSE." Mais qui se répète: 8 écoles ont dû fermer en Wallonie lundi.

David Gelay, échevin de l’enseignement à Manage, comprend le désarroi des parents, mais il ne peut rien y faire. "Nous n’avons pu que prendre acte de la fermeture, il n’y avait pas d’autres solutions." Une cinquantaine d’enfants, sur les 438 qui fréquentent la plus grande implantation scolaire de Manage, étaient positifs. Quant à organiser une garderie, c’est impossible. "L’école est considérée comme un cluster et cette fermeture d’école pour 10 jours est une mesure de quarantaine. Les enfants doivent s’isoler, cela n’aurait aucun sens de rouvrir une garderie pour qu’ils s’y mélangent."

Bref, les parents devront prendre leurs dispositions, jusqu’aux vacances. Car après la quarantaine arrive la semaine de suspension des cours avant les vacances, décrétée par le dernier Codeco.