Les habitants de la rue Auguste Donnay passent à l'action!

Ils en ont assez du trafic automobile incessant

Depuis un an et demi la rue Auguste Donnay subit l'afflux de véhicules détournés de la rue Xhovémont, "suite à une décision qui s'apparente à un coup de force du Bourgmestre de Liège et du Collège communal", tonnent les habitants de la rue.

Les appels désespérés lancés par les riverains n'ont trouvé aucun écho du côté des "Autorités communales". En effet, depuis que la reu Xhovémont a été placée en sens unique, bon nombre d'automobilistes empruntent la rue Donnay alors que cette dernière est en fait une rue destinée à la circulation locale. "Il s'agit en outre d'une rue en zone 30, peu adapté à la circulation en deux sens. On vous passe le manque de courtoisie des automobilistes... Nous ne comprenons pas comment on peut imaginer résoudre un problème simplement en le déplaçant d'une rue à une autre. L'heure est à présent à l'action".

Ainsi, ce matin, des riverains "pacifiques" ont perturbé la circulation dans la rue et distribué des tracts expliquant leur colère.

"Il ne s'agit qu'un début, d'autres actions vont suivre ...", concluent-ils.