Avec incompréhension et colère, le théâtre royal de Mons ferme à nouveau ses portes

Il n’est plus possible d’accueillir plus de 200 personnes. Une jauge insuffisante pour maintenir la programmation de ces prochaines semaines.

Entre tristesse, colère et incompréhension, la décision de fermer les portes du théâtre royal de Mons a finalement été prise. À l’issue du dernier comité de concertation, vendredi, les équipes s’étaient laissées quelques jours de réflexion. Le couperet est finalement tombé: tous les spectacles programmés dans le courant de ce mois de décembre sont reportés. L’incertitude plane sur la programmation de janvier mais cette dernière devrait également être chamboulée.

Pour le secteur culturel, il s’agit d’un nouveau coup dur. " Nous ne pouvons plus accueillir plus de 200 personnes, ce qui équivaut à nous dire de fermer nos portes. Pour une structure comme la nôtre, qui accueille des artistes populaires, il est impossible de continuer à travailler dans ces conditions", déplore Salvatore Anzalone, directeur. " Une nouvelle évaluation semble prévue le 20 décembre mais c’est rarement pour annoncer un retour en arrière."

Le théâtre restera donc fermé jusqu’à la fin du mois de décembre et les spectacles de janvier vont être reprogrammés plus tard dans la saison. " Compte tenu de la situation, les gens n’achètent de toute façon plus de billet. Il y a trop d’incertitude. Nous les remercions cependant vivement de leur soutien, car peu de remboursements ont été réclamés. Pour des spectacles qui étaient prévus cette semaine, certains ont leur billet depuis deux ans!"

Professionnels de l’accueil, les travailleurs du théâtre ont d’autant plus de mal à comprendre la mesure qu’à ce jour, rien n’a permis de montrer que les lieux culturels favorisaient la propagation du virus. " Aucun cluster ne semble avoir été découvert à l’issue d’un spectacle, ni chez nous, ni chez nos confrères. Nous avons pris toutes les mesures qui s’imposaient: contrôle du CST, respect du port du masque, gel hydroalcoolique, sens de circulation, système d’aération performant… Mais ce n’est jamais suffisant."

Le monde culturel serait-il le coupable idéal? C’est le sentiment qui domine aujourd’hui. " Nous ne savons même pas si des aides nous seront accordées. Nous n’avons pourtant plus de rentrées financières et c’est tout un secteur qui est à l’arrêt. Nous subissons aussi des pertes sèches: nous devions par exemple accueillir un artiste italien la semaine prochaine. Ses billets d’avion et sa chambre d’hôtel étaient réservés. Tout est perdu et il faudra recommencer dans quelques mois."

Bref, pour Salvatore Anzalone, le dernier codeco laisse un goût amer en bouche. " Pourquoi les théâtres et centres culturels et pas les grands magasins ou les transports en commun? On ne laisse pas le temps aux mesures de montrer leur efficacité que de nouvelles décisions sont prises de jour en jour. C’est à n’y rien comprendre. On nous empêche réellement de travailler alors que par crainte d’une nouvelle fermeture, nous avons respecté à la règle ce qui nous était demandé."

Un sentiment qui, à n’en pas douter, est partagé tant par les professionnels du secteur que par le public.