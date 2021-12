Open d’Australie: Novak Djokovic sur la liste des participants

Novak Djokovic figure sur la liste des participants à l’Open d’Australie.

Le N°1 mondial participerait bien au premier Grand Chelem de la saison, selon les organisateurs.

Le Serbe, vainqueur de 20 tournois du Grand Chelem, avait laissé planer le doute sur sa participation à l’Open d’Australie en janvier prochain, refusant de dire s’il était vacciné, alors qu’il faut l’être pour entrer dans le pays. Serena Williams devait, elle, jouer, mais le nom de l’Américaine ne figure pas sur la liste.

Hier mardi déjà, le nom de Djokovic était apparu parmi ceux des joueurs qui défendront les couleurs de la Serbie pour l’ATP Cup, la compétition entre nations de l’ATP, organisée début janvier à Sydney.

Vainqueur de trois des quatre Majeurs la saison dernière et de neuf titres à l’Open d’Australie, Novak Djokovic deviendrait en cas de victoire à Melbourne le premier tennisman à conquérir 21 titres du Grand Chelem.

Mais le Serbe de 34 ans, réfractaire à la vaccination, refuse de dire s’il est vacciné contre le Covid-19, une obligation pour participer au Majeur de Melbourne. Son père Srdjan avait récemment affirmé à la télévision serbe que "Nole" n’irait "probablement pas", dénonçant un "chantage" des organisateurs.

Ces derniers, avant la révélation des joueurs et joueuses qui devraient participer au tournoi, ont de nouveau confirmé que tous les joueurs, leur entourage et les membres de leur encadrement devraient être vaccinés pour participer à l’Open.

"Toute demande d’exemption devra suivre les prescriptions strictes du gouvernement", a aussi ajouté la fédération australienne.

Pas de Serena Williams

Parmi les joueurs annoncés face à Novak Djokovic figure notamment Rafael Nadal, lui aussi en quête d’un 21e titre du Grand Chelem, mais pas Roger Federer. Egalement détenteur de 20 couronnes en Grand Chelem, le Suisse avait déjà annoncé qu’il ne prendrait pas part au tournoi.

Côté femmes, la N°1 mondiale Ashleigh Barty tentera d’être la première Australienne à s’imposer à domicile depuis 44 ans, et devra compter notamment sur la présence de la star japonaise Naomi Osaka - mais aussi de toutes les membres du Top 20 mondial.

En revanche, Serena Williams - en quête d’un 24e titre du Grand Chelem qui lui permettrait d’égaler le record de Margaret Court - ne sera pas à Melbourne en janvier.

L’Américaine âgée de 40 ans a expliqué avoir renoncé en suivant les avis de son encadrement médical. "Ce n’est pas une décision facile à prendre, mais je ne suis pas là où je devrais en être physiquement", a-t-elle déclaré, cité dans un communiqué des organisateurs.

"Melbourne est une des villes que je préfère visiter, et tous les ans, j’ai hâte de participer à l’Open d’Australie. Les fans vont me manquer, mais je suis enthousiaste à l’idée de revenir et de jouer à mon meilleur niveau", a ajouté la septuple lauréate de l’Open d’Australie.