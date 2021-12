"Une campagne enrichissante", selon Philippe Clement

La saison européenne de Bruges s’est achevée sur une défaite 4-1 sur la pelouse du Paris Saint-Germain, qui condamne les Brugeois à la quatrième et dernière place du groupe A, mardi. L’entraîneur brugeois estime qu’il s’agit d’une "campagne très enrichissante".

Bruges avait été versé dans un groupe très difficile, avec Manchester City, le PSG et Leipzig. Le champion de Belgique a pris 4 points dans les deux premiers matchs (1-1 contre le PSG et 1-2 à Leipzig) avant de concéder quatre lourdes défaites (1-5 et 4-1 contre City, 0-5 face à Leipzig et 4-1 au PSG). "On a connu des hauts et des bas dans cette Ligue des Champions, deux matches exceptionnels, d’autres avec trop de hauts et de bas", a analysé Clement, dont l’équipe pouvait encore espérer un repêchage en Europa League avant la rencontre.

"Par exemple ce soir on a connu un début très difficile, on a très tôt encaissé deux buts (2e et 7e minutes, ndlr), beaucoup d’équipes à notre place auraient craqué, nous on s’est relevé, on a commencé à jouer au football. Ça a été une campagne très enrichissante contre deux des meilleures équipes du monde et Leipzig qui est très fort aussi. Il faut retenir les leçons. C’était une bonne expérience pour nos jeunes joueurs, c’était la troisième campagne pour (Hans) Vanaken, quand on voit ses progrès sur ces trois années, c’est énorme."

Quatrième, Bruges est éliminé de toutes les compétitions européennes alors que Leipzig, troisième, disputera un barrage pour atteindre les huitièmes de finale de l’Europa League. Manchester City et le PSG joueront les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.