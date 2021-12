Élection présidentielle 2022 en France: Pécresse proche et même devant Macron, selon un sondage

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.

Celui-là a été réalisé sur internet les 6 et 7 décembre 2021, auprès d’un échantillon de 1.474 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, dont 1.354 inscrits sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.

Marge d’erreur comprise entre 1,2 et 3,1 points de pourcentage.