Xavier répond à votre question météo: y aura-t-il du soleil ce mercredi?

La question du jour est posée par Charlotte, de Wavre: "Salut Xavier, y aura-t-il du soleil ce mercredi? J’aimerais profiter de l’extérieur avec mes enfants. Merci d’avance!". Xavier répond et donne ses prévisions.

Farid actuellement en vacances, c’est Xavier qui vous répond jusqu’au 19 décembre

Salut Charlotte! Oui, vous pourrez profiter de belles éclaircies qui seront généreuses, mais principalement sur le centre du pays. Ailleurs, comme en province de Luxembourg et de Liège ainsi que sur le nord-ouest, la grisaille restera le plus souvent tenace. Cela dit, ce n’est pas exclu que de timides éclaircies se dessinent sur ces régions, mais ça restera moins lumineux. La bonne nouvelle, c’est que le temps sera sec. Par contre, couvrez-vous. Les températures seront toujours un peu trop basses pour la saison avec un mercure qui se situera entre 2°C sur les hauteurs, 4 à 5°C dans le centre et jusqu’à 7°C à la mer.

Quelle est la tendance pour les prochains jours?

Jeudi, le temps sera plus nuageux de faibles averses pourront se produire par endroits. Les éclaircies seront plus rares, même si on en attend un peu en fin de journée principalement sur le nord et le centre du pays. Au niveau des températures, elles ne bougeront pas, elles resteront stationnaires entre 3 et 7°C, voire 8°C au littoral. Le vent restera orienté au sud-ouest et soufflera faiblement.

Vendredi, ça reste encore à préciser, mais d’après les derniers modèles, une zone de précipitation arrivera par la France dès le début de la matinée. Avec les températures qui seront encore par endroits proche du zéro degré, les averses de pluie sur le nord pourront se transformer en neige sur le Hainaut et les provinces situées au sud de Bruxelles. Au niveau de l’accumulation, c’est encore difficile à dire, mais temporairement, les sols pourront être blanchis entre la capitale et Namur. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la neige pourra s’accumuler sur quelques centimètres et jusqu’à 8 centimètres en Gaume. La limite pluie neige montera en altitude en cours de journée et la neige se transformera en pluie en plaine.