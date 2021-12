L’opération Winter de la Défense passe aussi par le quartier Saint-Jean à Tournai

Dix des 56 places pour les sans-abri déjà activées au sein de certains quartiers militaires sont disponibles à la caserne Saint-Jean durant la période hivernale. Cela, dans le cadre d’une opération de solidarité miliatire baptisée Winter 2021-2022.

Cette année encore la Défense apporte son soutien dans différentes provinces pour l’hébergement des personnes sans-abri dans le cadre de l’opération Winter 2021-2022.

Cette opération annuelle de l’armée consiste à soutenir des organismes d’aide aux plus démunis en leur prêtant des infrastructures et du matériel, mais aussi en leur faisant don de certains biens.

L’opération Winter 2021-2022 a débuté le 15 novembre dernier et se décline d’ores et déjà par l’offre d’abris de nuit dans certains quartiers militaires, ainsi que par le prêt de tentes et le don de matériel. Une aide accordée en fonction des demandes formulées par des organismes sociaux aux commandants militaires des provinces et qui est ventilée selon les moyens dont dispose la Défense, bien évidemment.

Outre les quartiers militaires d’Arlon (Camp Général Bastien), de Liège (Quartier Lieutenant Joncker et de Marche-enFamenne (Camp Roi Albert), le quartier Saint-Jean de Tournai est également concerné. Actuellement, dix places sont mises à disposition dans la cité des Cinq clochers.

Au total, on en compte 56 sur les quartiers militaires déjà activés à ce stade de l’opération. Deux grandes tentes ont également été prêtées à une association huttoise dans le cadre de ses actions en faveur des plus démunis.

Du matériel déclassé sera également remis à des organismes qui en auront fait la demande: gabardines, moufles fourrées, sous-vêtements chauds, casquettes fourrées, doublures polaires, souliers, gants chaussettes, training et chemises. La ministre Dedonder a tenu à rappeler l’une des qualités qui animent les militaires et qui a pour nom: solidarité. EdA

Une action dont se réjouit la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

"Le métier qu’exercent les militaires, souvent dans des conditions difficiles en opération, fait de la solidarité le ciment de leur cohésion, a déclaré la ministre tournaisienne. Il est donc normal que, lorsque la Défense le peut, elle participe à l’aide offerte à ceux qui en ont besoin..."

L’opération pourrait également toucher d’autres quartiers qui en feraient la demande dans les jours ou semaines à venir.