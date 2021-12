West Side Story, Animal, Nouvel ordre, Resident Evil, etc.: les 8 sorties cinéma de ce mercredi 8 décembre

Une comète tueuse, une gymnaste, des chorégraphies cultes et une révolution: il y a tout cela, et plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 8 décembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Don’t look up

Comédie noire d’Adam McKay. Avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep. Durée: 2 h 25.

2 West Side Story

Comédie musicale de Steven Spielberg. Avec Ansel Elgort et Rachel Zegler. Durée: 2 h 37.

Ce que ça raconte

Dans le quartier West, à New York, les Jets affrontent leurs ennemis jurés, les Sharks. La tension monte d’un cran quand Tony se met à fricoter avec Maria, une fille du camp adverse.

Ce qu’on en pense

Un spectacle flamboyant qui remet au goût du jour le cultissime West Side Story. Une enivrante plongée dans le New York de la fin des années cinquante.

3 Animal

Documentaire de Cyril Dion. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

D’ici cinquante ans, notre planète aura complètement changé de visage. Cyril Dion, accompagné de deux jeunes militants, a essayé de comprendre comment renverser la vapeur.

Ce qu’on en pense

Cyril Dion (le co-réalisateur de Demain) tape à nouveau dans le mille. Les images glaçantes d’une nature agonisante succèdent aux initiatives positives d’une poignée de militants. Édifiant!

4 Le diable n’existe pas

Drame de Mohammad Rasoulof. Avec Baran Rasoulof et Ehsan Mirhosseini. Durée: 2 h 30.

Ce que ça raconte

Quatre histoires différentes mais liées, sur la question de la peine de mort en Iran.

Ce qu’on en pense

Le pitch ne donne pas forcément envie sur le papier, mais après visionnage, difficile de nier sa puissance et son efficacité.

5 Nouvel ordre

Drame de Michel Franco. Avec Diego Boneta et Dario Yazbek Bernal. Durée: 1 h 26.

Ce que ça raconte

La réception d’un mariage de la haute société mexicaine est interrompue par des fauteurs de trouble armés jusqu’aux dents.

Ce qu’on en pense

Une réflexion d’une rare violence sur le renversement de l’ordre établi. Radical et inoubliable.

6 Sabaya

Documentaire de Hogir Hirori. Durée: 1 h 31.

Ce que ça raconte

"Sabaya" c’est le nom donné aux femmes yézidies par Daesh, qui fait d’elles des esclaves sexuelles. Le film suit en caméra cachée la mission d’une association pour les retrouver.

Ce qu’on en pense

Meilleure tension que dans n’importe quel film de fiction.

7 Olga

Drame d’Elie Grappe. Avec Nastya Budiashkina et Thea Brogli. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

Olga, jeune gymnaste ukrainienne, s’entraîne sans relâche pour le Championnat d’Europe, tandis que la colère monte dans la population de son pays.

Ce qu’on en pense

Les portraits croisés, tout en sobriété, d’une adolescente en quête de reconnaissance et d’un pays en ébullition.

8 Resident Evil: bienvenue à Raccoon City

Film d’horreur de Johannes Roberts. Avec Kaya Scodelario et Hannah John-Kamen. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Après avoir fui sa ville natale, Claire revient à Raccoon City, devenue ville fantôme. Mais elle va découvrir que ses habitants ne sont plus tout à fait les mêmes…

Ce qu’on en pense

Ce nouvel opus insipide qui fait office de reboot n’a qu’un seul objectif, celui de plaire aux fans de la saga videoludique. Et c’est à peu près tout.

