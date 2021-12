Le débrief du jour: Manifestation des soignants | Un bus scolaire dans l’eau | Effondrement mortel en France

La manifestation des soignants à Bruxelles, l’effondrement mortel d’un immeuble à Sanary, en France, un bus scolaire dans la Rhosnes à Orroir, le prix du mazout de chauffage plus élevé et Mariah Carey qui dépasse le milliard d’écoutes pour "All I Want for Christmas…": voici ce qu’il faut retenir de l’actualité de ce mardi 7 décembre.

1. Près de 4.000 soignants à Bruxelles contre l’obligation vaccinale

Environ 3.800 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté ce mardi à Bruxelles contre l’obligation vaccinale visant le personnel soignant.

"Le secteur des soins est atrophié de longue date et a été d’autant plus atrophié par la crise sanitaire", défend Olivier Nyssen, secrétaire général CGSP. "Sanctionner les travailleurs non vaccinés va accroître encore la pénurie jusqu’à mettre en péril les soins de santé dans le pays. Le fait de diminuer les bras pour les patients va augmenter la charge et l’essoufflement des soignants vaccinés. Des lits déjà ferment actuellement", a-t-il ajouté.

La manifestation du personnel soignant s’est déroulée dans un esprit bon enfant, ce mardi, malgré la colère des manifestants concernant principalement leurs conditions de travail et l’obligation vaccinale au sein de leur secteur, avec des sanctions à la clé.

2. Un bus scolaire tombe dans la Rhosnes à Orroir

Mardi, un peu avant 8 h, un bus scolaire a effectué une embardée dans la Rhosnes, à hauteur du pont qui enjambe le cours d’eau à la rue Deflière, à Orroir. L’avant du véhicule était plongé dans la rivière et l’eau est montée en partie à l’intérieur. On imagine la peur qu’ont pu éprouver les enfants lors du choc. Il n’y a pas eu de blessé

3. Effondrement d’un immeuble à Sanary: au moins un mort

Un homme a été retrouvé mort ce mardi dans les décombres d’un immeuble d’habitation qui s’est effondré à Sanary-sur-Mer (Var), à la suite d’une explosion possiblement due au gaz, et les pompiers recherchent toujours deux disparus après avoir sauvé une femme et son bébé.

4. Le prix du mazout de chauffage plus élevé

L’essence coûtera un peu moins cher à partir de ce mercredi, indique mardi le SPF Économie. Le prix du mazout de chauffage sera lui un peu plus élevé qu’aujourd’hui.

Pour les commandes de plus de 2.000 litres, le prix maximum au litre atteindra 0,699 euro, soit une hausse de 0,31 centime.

5. Mariah Carey dépasse le milliard d’écoutes pour «All I Want for Christmas…»

C’est devenu la chanson de Noël numéro un: Mariah Carey vient de passer le cap du milliard d’écoutes sur Spotify.

C’est Mariah Carey elle-même qui l’a annoncé sur Instagram, en publiant une photo d’elle déguisée en mère Noël.