La prolongation jusqu’au 30 juin du congé de vaccination Covid approuvée en commission

La commission des Affaires sociales de la Chambre a approuvé mardi un projet de loi prolongeant jusqu’au 30 juin le droit au petit chômage afin de recevoir un vaccin contre le Covid-19.

Porté par le ministre fédéral de l’Économie Pierre-Yves Dermagne, ce projet de loi prévoit en outre la possibilité d’accorder ce droit pour l’accompagnement d’un enfant mineur dans un lieu de vaccination.

Actuellement, toutes les personnes vaccinées sont invitées à recevoir un vaccin "boost". Pour ce faire, elles peuvent s’inscrire via les plateformes Qvax (Wallonie et Flandre) ou Bruvax (Bruxelles). Pour pouvoir se réinscrire, il faut avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson il y a au moins deux mois, la deuxième dose du vaccin AstraZeneca il y a au moins quatre mois ou la seconde injection du vaccin Moderna ou Pfizer/BioNTech il y a au moins six mois.

Par ailleurs, la préparation de la vaccination anti-Covid des enfants de moins de 12 ans se poursuit, dans l’attente des avis du Conseil supérieur de la santé et du Comité de bioéthique qui devraient être rendus le 16 décembre prochain, avait indiqué vendredi le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke.

La loi actuelle était d’application jusqu’au 31 décembre 2021.