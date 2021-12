Ces 10 excellentes séries qui vont mourir en 2022

La famille Byrde était dans de sales draps fin de saison 3 de la série Ozark sur Netflix. À partir du 21 janvier 2022, la quatrième et dernière saison nous en dira plus sur son sort. Netflix

Derniers épisodes et clap de fin en 2022 pour des feuilletons populaires comme The Walking Dead, Ozark sur Netflix, This Is Us sur Amazon Prime Video…

Après les adieux à La casa de papel le 3 décembre 2021 sur Netflix, d’autres feuilletons populaires seront euthanasiés en 2022. La victime majeure: The Walking Dead, la célèbre série de zombies de la chaîne AMC. Les quatorze derniers épisodes seront diffusés aux USA à partir du 20 février 2022.

Voici la liste des 10 séries marquantes qui mourront en 2022 après la diffusion de leurs derniers épisodes:

1. The Walking Dead (Disney +, 11 saisons)

2. Ozark (Netflix, 4 saisons)

3. The Expanse (Amazon Prime Video, 6 saisons)

4. Better Call Saul (Netflix, 6 saisons)

5. This Is Us (Amazon Prime Video, 6 saisons)

6. Dead to Me (Netflix, 3 saisons)

7. Animal Kingdom (Amazon Prime Video, 6 saisons)

8. Peaky Blinders (Netflix, 6 saisons)

9. Motherland Fort Salem (Amazon Prime Video, 3 saisons)

10. Grace and Frankie (Netflix, 7 saisons)

1. The Walking Dead

Disney +, 11 saisons

The Walking Dead est à bout de souffle, à court de spectateurs aux USA. La onzième saison est officiellement la dernière. Huit épisodes ont déjà été diffusés en 2021. Les quatorze derniers arriveront sur AMC dès le 20 février 2022. En Belgique, ils seront rapidement relayés sur Be tv et Disney +.

2. Ozark

Netflix, 4 saisons

Succès public et critique, Ozark sur Netflix divise sa quatrième et dernière saison en deux parties: sept épisodes dès le 21 janvier 2022, sept épisodes plus tard dans l’année. Les premières images laissent entrevoir un destin sombre pour la famille Byrde, reconvertie depuis 2017 dans le blanchiment de l’argent sale des cartels mexicains de la drogue.

3. The Expanse

Amazon Prime Video, 6 saisons

Annulée par la chaîne Syfy en mai 2018, ressuscitée par Amazon Prime Video en 2019 après une mobilisation historique des fans, la série de science-fiction The Expanse arrive cette fois bel et bien au bout de son histoire. Le 14 janvier 2022, Syfy diffusera aux USA le sixième et dernier épisode de la sixième et dernière saison.

Amazon Prime Video est appelé à relayer ce sixième chapitre en Belgique, mais la date exacte n’est pas encore connue.

4. Better Call Saul

Netflix, 6 saisons

Dans ses moments de grâce visuelle et narrative, Better Call Saul sur Netflix surpasse la série dont elle est dérivée, Breaking Bad. Personnage fantasque à l’origine, l’avocat véreux Saul Goodman prend de l’épaisseur au fil des saisons. Le mérite en revient notamment à son interprète Bob Odenkirk.

Ce dernier a connu une grosse frayeur sur le tournage de la sixième et dernière saison du show le 27 juillet 2021. Victime d’un incident cardiaque, le comédien a été contraint au repos forcé jusque début septembre 2021.

5. This Is Us

Amazon Prime Video, 6 saisons

Suite à la chute des audiences aux USA, les aventures attachantes de la famille Pearson touchent à leur fin. La chaîne NBC commencera à diffuser la sixième et dernière saison à partir du 4 janvier 2022. Amazon Prime Video devrait ensuite la proposer en Belgique.

6. Dead to Me

Netflix, 3 saisons

Un certain flou entoure la production de la troisième et dernière saison de Dead to Me sur Netflix. En août 2021, Christina Applegate a annoncé qu’elle souffrait de la sclérose en plaques. L’actrice de 51 ans partage la vedette de la série avec Linda Cardellini. Malgré ce point d’interrogation, l’ultime saison est toujours programmée pour 2022.

7. Animal Kingdom

Amazon Prime Video, 6 saisons

Adaptée d’un film australien choc, cette série parfois sous-estimée dresse le portrait souvent glaçant, parfois attachant, d’une famille dysfonctionnelle aux activités criminelles multiples.

La sixième et dernière saison débarquera sur la chaîne TNT aux USA et sur Amazon Prime Video en Belgique courant 2022.

8. Peaky Blinders

Netflix, 6 saisons

Attendue courant 2022 sur la BBC au Royaume-Uni et sur Netflix en Belgique, la sixième et dernière saison de Peaky Blinders ne constituera pas la fin des crimes commis par la famille Shelby à Birmingham. Un film censé entrer en production en 2023 prendra le relais.

Toute l’équipe doit entre-temps faire face au décès de Helen McCrory, emportée par le cancer le 16 avril 2021. La comédienne interprétait le personnage de Elizabeth "Polly" Gray.

9. Motherland Fort Salem

Amazon Prime Video, 3 saisons

Cette série ose emmener le mythe des sorcières de Salem dans une direction atypique. Formées dans l’armée US, ces jeunes femmes dotées de grands pouvoirs sont appelées à affronter des missions périlleuses.

Les héroïnes de la série relèveront de nouveaux défis dans la troisième et dernière saison qui sera disponible courant 2022 sur Amazon Prime Video en Belgique.

10. Grace et Frankie

Netflix, 7 saisons

Netflix a seulement diffusé quatre épisodes de la septième et dernière saison de la comédie Grace et Frankie. La production a connu une série d’interruptions liées au covid. Mais Jane Fonda, Lilly Tomlin, Martin Sheen et Sam Waterston seront de retour courant 2022 pour un baroud d’honneur de 12 épisodes.

À la fin de son histoire, Grace et Frankie sera la série originale Netflix qui compte le plus d’épisodes (94).