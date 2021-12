Bruxelles vaccine saint Nicolas mais n’est pas encore à l’abri: le virus continue d’y faire des petits

Une semaine sur le front du Covid à Bruxelles

Omicron dans le viseur

On n’obtiendra pas encore de détails sur les cas du variant Omicron à Bruxelles: c’est la KULeuven et l’épidémiologiste Emmanuel André qui en sont chargés pour la Belgique.

Mais Inge Neven, responsable du dispositif covid de la Cocom, garantit qu’"un suivi très particulier est assuré à Bruxelles, notamment en collaboration avec les laboratoires d’analyse qui remontent au plus vite les cas d’Omicron détectés vers le centre de tracing. On espère ainsi diminuer la vitesse à laquelle ce variant se répand dans la Région et mieux comprendre son comportement". Il est notamment question d’analyser l’efficacité des vaccins sur ce nouveau venu.

La 3e dose booste le nombre de vaccins

Saint Nicolas a reçu son vaccin à Bruxelles. Cocom Le seuil des 60% de premières doses est enfin dépassé à Bruxelles, toutes tranches d’âges confondues. Près d’1,6 million de doses ont été injectées depuis le début de la campagne de vaccination.

Alors qu’il n’y a aucun frémissement au niveau des 1res et 2es doses, ce sont les doses de rappel qui dopent les derniers chiffres bruxellois. 30.300 boosters ont ainsi trouvé preneur la semaine écoulée, pour 17.500 la semaine passée et 11.600 la précédente. Inge Neven se frotte les mains: "78.000 réservations pour la 3e dose ont été enregistrées dans BruVax depuis le 29 novembre".

Au total, 127.000 boosters ont déjà été distribués à Bruxelles. 65% des 65 + éligibles l’ont reçu et 60% des immunodéprimés, ainsi que 8.630 résidents de maisons de repos. "Au plus tard mi-janvier, les Bruxellois éligibles l’auront reçu".

Des centres qui rouvrent et vaccinent saint Nicolas

Plusieurs centres de vaccination ont rouvert la semaine dernière. C’est le cas au stade et aux abattoirs d’Anderlecht, à la maison communale d’Etterbeek ou à Woluwe-Saint-Lambert et Evere. Un chalet de sensibilisation a en outre été ouvert sur les Plaisirs d’Hiver en collaboration avec le Brussels Major Events.

Enfin, un "honneur", saint Nicolas a été vacciné par la Cocom juste avant sa tournée dans les cheminées du pays le dernier week-end.