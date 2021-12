Lamborghini, Maserati… Finshop vend aux enchères plusieurs voitures et motos de luxe

Les enchères se déroulent en ligne: Finshop vend plusieurs voitures et motos de luxe lors de ventes aux enchères en ligne.

Finshop vend plusieurs voitures et motos de luxe lors de ventes aux enchères en ligne, annonce ce mardi le SPF Finances, dont dépend le site. Les enchères se déroulent en ligne, mais il est possible d’aller voir les véhicules lors de visites organisées à heures fixes au Finshop de Bornem (Anvers).

Parmi les voitures proposées on retrouve une Lamborghini, une Maserati, une Land Rover, une Audi, une Mercedes et une BMW. Sept motos de marque Ducati sont également vendues.

Les Finshop vendent, pour le compte de l’État des biens qui ne sont plus utilisés par les autorités publiques (meubles de bureaux, matériel informatique, etc.) et des biens saisis ou confisqués par la Justice ou la Douane. En 2020, ces ventes ont rapporté 21 millions d’euros.