Le Salon des Vacances de Bruxelles reporté à fin mars 2022

En raison de la situation sanitaire incertaine, le Salon des Vacances, qui devait se tenir du 3 au 6 février à Brussels Expo, a été reporté à fin mars, signalent mardi les organisateurs de l’événement. Il se tiendra ainsi du 24 au 27 mars dans le Palais 1.

"L’inquiétude des exposants et les courbes épidémiques trop incertaines nous ont menés à cette décision", explique Frédéric François, CEO de Fisa, qui organise le salon.

À l’entendre, "le contexte exceptionnel d’un secteur actuellement confronté à la fermeture de certaines frontières et à une situation commerciale complexe sont des facteurs majeurs qui compromettent le succès de cette édition actuellement".

Le mois de mars reste certainement un excellent mois de réservation, rassure Frédéric François à l’attention des visiteurs et des exposants. Selon lui, le déplacement du salon aura peu d’impact sur le timing de réservation, les voyageurs pratiquant de plus en plus le "last minute".