Le Meilleur Pâtissier | Alexandre mis de côté, les internautes appellent au boycott de l’émission

Pourtant deux fois premier sur les trois épreuves de l’émission, Alexandre passe une troisième fois à côté du tablier bleu. "Ça commence à faire beaucoup" s’insurgent les internautes.

Cette semaine, la Canada était à l’honneur dans l’émission du Meilleur Pâtissier. Dès les premières minutes de l’émission, Alexandre nous a offert une magnifique imitation de Céline Dion, ou plutôt de "Johnny Dion" comme le nuance le candidat belge. Au cours de l’émission, Alexandre s’est à nouveau démarqué plusieurs fois entre réalisations créatives et recettes techniques en référence au Grand nord.

C’est sur la première épreuve qu’Alexandre a le moins convaincu. Pour le défi de Cyril consacré au sirop d’érable, Alexandre a réalisé une création à la myrtille qui n’a pas plu au jury.

L’épreuve technique, concoctée par Mercotte et supervisée par l’humoriste Gad Elmaleh, consistait à rendre hommage aux bûcherons canadiens. Les pâtissiers amateurs devaient préparer un "séquoia carreauté", soit un imposant gâteau en trompe-l’oeil. Sur cette épreuve, Alexandre a terminé premier grâce à une réalisation précise et sans faille. "Après avoir été flop sur l’épreuve de Cyril, je suis super content de finir premier", commente notre compatriote.

Enfin, Arnaud Coutret, ancien chef pâtissier de la Pâtisserie Nadège de Toronto, était l’invité de marque de cette semaine. Pour l’épreuve créative, le chef demandait aux pâtissiers de représenter les symboles du Canada dans un dessert aux saveurs typiques. Une épreuve qui a à nouveau permis à Alexandre de se démarquer.

Tu méritais le tablier bleu je suis dégoutée !! — ▪️Mme la Chiante 🤪 (@sabriinavic71) December 3, 2021

À l’issue de la soirée, c’est Jérémy qui a été éliminé. De son côté, Aya a décroché le tablier bleu pour la deuxième fois du concours. "Je me sens hyper contente, je ne m’arrêterai plus. Et comme dit le dicton, "Jamais deux sans trois", donc je compte bien garder ce tablier bleu le plus longtemps possible" a confié la jeune pâtissière.

Les internautes crient à l’injustice

Malgré ces exploits et ces deux places tout en haut du classement, Alexandre est une nouvelle fois passé à côté du tablier bleu, mais cette semaine, ça ne passe plus auprès des téléspectateurs. "OK Aya a bien géré mais @Alexandre_lmp10 méritait le tablier bleu cette semaine!" peut-on lire sur Twitter.

Je suis déçu Alexandre meritait le tablier bleu, alors que Aya fait toujours des entremet 😒 #LMP — 💎NiiiNaa💎 (@MiimiiNiinaa) December 2, 2021

Alexandre n'aura jamais le tablier bleu ...#LMP #lemeilleurpatissier — Kimi 🇫🇮 - Farinez doit être titulaire 🇻🇪 (@PohjampaloLens) December 3, 2021

vraiment j’suis triste pour Alexandre et Jerome, ils meritent tous les deux le tablier bleu je trouve. Aya fait toujours le même style de gâteaux, si on reprends Jeremy on reprends tout le monde. J’l’aimais bien Aya de base mais là.. #LMP — 🦋 (@sunlitmxxn) December 2, 2021