Climat: "On ne peut pas se contenter du service minimum dans l’agriculture"

L’articulation entre le climat et l’agriculture, c’est la nouvelle PAC. Et l’agriculture doit jouer pleinement son rôle dans la réduction des GES, estime Philippe Henry.

La COP 26 s’est clôturée il y a trois semaines. Pour atteindre les objectifs climatiques, "tout le monde doit contribuer", martèle le ministre wallon du Climat Philippe Henry (Écolo). Ça vaut pour la répartition des efforts climatiques en intrabelge (le fameux burden sharing), mais aussi en Wallonie, entre secteurs. L’agriculture, notamment, doit faire sa part.

Philippe Henry, c’est vous qui présidez la Commission nationale Climat. Où en sont les discussions sur le «burden sharing», trois semaines après la COP26?

Il y a eu des réunions techniques pour vérifier que tout le monde parle bien de la même chose. Au niveau politique, ça coince toujours. Il y a un comité de concertation dans 15 jours pour un état des lieux. Et on va encore tenir une réunion politique.

Il faut un accord avant 2022?

On va essayer d’aboutir encore cette année. Il n’y a pas d’échéance particulière en janvier, si ce n’est que la présidence sera alors flamande. Ne pas traduire l’ambition climatique européenne en Belgique n’est pas envisageable. Mais il y a un espoir que la position flamande évolue.

Et au niveau wallon? Tout le monde est sur la même longueur d’ondes?

En tout cas, personne ne remet en question les objectifs de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre (d’ici à 2030). Mais cet objectif va devoir se traduire par certaines mesures. On en compte déjà une partie dans l’accord de gouvernement. Les investissements le transfert modal, les mobipôles, l’isolation des bâtiments publics et privés… Mais cette ambition, on doit l’avoir dans tous les secteurs d’ici à 2030. Un exercice important se présente à nous à court terme: la PAC (politique agricole commune 2023-2027), qui doit être adoptée dans les prochaines semaines. L’agriculture, c’est 13% des émissions en Wallonie. On ne peut pas se contenter du service minimum.

Le secteur est partant mais il a pas mal de réserves à exprimer. Les agriculteurs ont encore manifesté vendredi à Namur…

Oui, il y a des craintes très compréhensibles sur l’évolution des revenus. Le monde agricole actuel, qui résulte de l’ancien modèle de la PAC, ne va pas bien. De moins en moins d’agriculteurs, des exploitations de plus en plus grandes, des objectifs de rentabilité qui poussent à des investissements sans limite… On doit soutenir une agriculture plus responsable et une exploitation raisonnée des terres, qui réduit ses intrants chimiques, la densité du cheptel par hectare, avec un soutien renforcé au bio… Par le choix des mesures de la PAC, on doit encourager cette transition.

Le but n’est pas d’asseoir la situation des gros secteurs bien installés mais de soutenir les petites exploitations pour qu’elles soient durables et qu’elle réduisent leurs émissions de GES

La Fédération wallonne de l’agriculture souhaite une transition réaliste. Est-ce réaliste?

On ne parle pas d’un basculement du jour au lendemain non plus. On peut établir un phasage. L’accompagnement est fondamental, y compris pour les jeunes, et j’y suis très attentif. Mais d’ici à 2030, il faut que les émissions diminuent. Et l’agriculture peut occuper une place importante dans la prise en compte environnementale et climatique, tout en assurant un revenu correct aux agriculteurs pour des exploitations de taille raisonnable, une agriculture de qualité, en circuit court, qui préserve la santé de l’agriculteur et des riverains…

Les agriculteurs répètent très régulièrement qu’ils en font déjà beaucoup pour l’environnement.

Oui. Je viens aussi d’une famille d’agriculteurs. Il y a eu beaucoup d’adaptations ces dernières décennies. Mais la PAC a toujours encouragé à optimiser les rendements agricoles. Les technologies d’aujourd’hui permettent d’être très précis, et donc plus économes dans les épandages chimiques. Mais ça reste basé sur beaucoup de pesticides, de mécanisation et d’énergie, essentiellement fossile.

Vous êtes «raccord» à cet égard avec votre collègue Willy Borsus (MR), compétent pour l’agriculture?

Les discussions sont en cours avec Willy Borsus et Céline Tellier (Environnement). Il y a eu des dizaines de réunions, pilotées par l’administration, avec les acteurs de l’agriculture et de l’environnement. Il reste des sujets sur lesquels on n’a pas d’accord. Comme le seuil à partir duquel un exploitant accède aux aides et le plafond au-delà duquel on n’y a plus accès. Le but n’est pas d’asseoir la situation des gros secteurs bien installés mais de soutenir les petites exploitations pour qu’elles soient durables et qu’elle réduisent leurs émissions de GES. On est obligés de s’inscrire dans la transition de la PAC, mais on a de la marge pour une vraie évolution de l’agriculture, pour que les agriculteurs retrouvent une vraie fierté, des revenus décents et du sens dans leur travail.