Open d’Australie: Bianca Andreescu fait l’impasse

Bianca Andreescu ne participera pas à l’Open d’Australie le mois prochain.

La joueuse de tennis canadienne a annoncé lundi sur les réseaux sociaux qu’elle fera l’impasse sur les tournois ‘down under’ et commencera sa saison plus tard.

Lauréate de l’US Open 2019, Andreescu, 21 ans, a depuis connu plusieurs blessures, ne disputant aucun Grand Chelem l’an passé et seul l’US Open (4e tour) cette saison. Elle a chuté à la 46e place du classement WTA.

"Je veux me donner du temps supplémentaire pour un ‘reset’, récupérer et progresser", a écrit Andreescu, qui a connu une période difficile "physiquement et mentalement".