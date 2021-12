Le cauchemar de Pearl Harbor

Plus de 400 pilotes japonais lanceront leurs avions dans la bataille contre la flotte américaine du Pacifique. National Archives and Records Administration

Il y a 80 ans, les Japonais attaquaient par surprise la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Soirée spéciale sur France 2.

Après La Une vendredi, c’est au tour de France Télévisions de commémorer les 80 ans des événements tragiques de Pearl Harbor. La soirée débutera ce mardi sur France 2 avec la diffusion du documentaire Pearl Harbor, le monde s’embrase, d’Olivier Wieviorka, diffusé sur la RTBF vendredi.

Ensuite, le magazine Infrarouge proposera Quand Pearl Harbor changea le destin de la France, un film de Charles-Antoine de Rouvre qui fera revivre, à travers des images d’archives étonnantes et souvent inédites, l’une des aventures méconnues, et pourtant cruciales pour le destin de la France, de la Seconde Guerre mondiale. Car en janvier 1942, plus d’un mois après l’attaque des Japonais sur Pearl Harbor, la crainte du général de Gaulle, qui s’érige en chef de la France libre, est de voir les Américains et les Anglais débarquer en Nouvelle-Calédonie. C’est l’amiral Georges Thierry d’Argenlieu qui alerte de Gaulle en ce sens. Pourquoi et comment la France libre s’opposerait-elle à un débarquement en Nouvelle-Calédonie? Quels enjeux politiques ou militaires justifient de tels propos particulièrement surprenants et inquiétants? Ce film est le récit de l’une des pages secrètes et pourtant essentielles de ce conflit, celle qui a permis à de Gaulle de gagner la légitimité qui lui manque tant à ses débuts.

La soirée se terminera par la diffusion de Akeji, le souffle de la montagne, un film de Mélanie Schaan et Corentin Leconte qui nous plonge dans la pensée et la mythologie japonaise, les rituels shintoïstes, la poésie médiévale, la faune et la flore.

Bataille de Midway

Jeudi, ce sera au tour de France 3 de revenir sur les événements du 7 décembre 1941 avec la diffusion du film Midway, réalisé par Roland Emmerich et sorti en 2019. Le pitch? Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique: Midway. Un film à la gloire des États-Unis qui ravira les amateurs de films de guerre, même si l’action se résume souvent à un grand "touché-coulé" gonflé aux effets spéciaux.

